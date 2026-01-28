Babnet   Latest update 14:22 Tunis

قافلة اجتماعية صحية وتوعوية يوم غرة فيفري 2026 بالقصرين تحت شعار " صحتك تهمنا والتضامن يجمعنا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364a1d11a9af5.36958877_jgielnhkfomqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 14:08
      
ينظم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، قافلة اجتماعية وصحية وتوعوية ،يوم الاحد غرة فيفري الجاري، بمعهد الآثار سبيطلة والمدرسة الاعدادية فوسانة من ولاية القصرين

وتندرج هذه المبادرة الانسانية في اطار الحرص على تكريس مقاربة شاملة ومتوازنة في العمل الاجتماعي والتنموي تقوم على الرعاية الاجتماعية والوقاية الصحية والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة


وتهدف هذه القافلة الى المساهمة في الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأسر والشباب والمسنين من خلال تحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية اضافة الى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية في الوسط التربوي والعائلي وتقريب الخدمات الصحية من كبار السن


وسيستفيد من مختلف هذه الخدمات 201 طفلا من رياض التضامن بمعتمديات القصرين الجنوبية والقصرين الشمالية والزهور وفوسانة و156 طفلا بمركبات الطفولة بمعتمدية سبيطلة و1314 طفلا بالمدارس الابتدائية بمعتمديتي سبيطلة وفوسانة و235 طفلا بالكتاتيب و20 مسن ومسنة و40 شاب وشابة وأمهات وأولياء الاطفال و20 باعث وباعثة مشروع ممول من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

وتتضمن القافلة خدمات اجتماعية تشمل توزيع نظارات طبية لفائدة الاطفال وتوزيع حقائب صحية وتمكين عدد من التلاميذ من طرود كسائية وتوزيع أسرة طبية لفائدة عدد من المؤسسات الاستشفائية الى جانب تجهيز مدرسة ابتدائية وتمكين عدد من المسنين من مساعدات

وستؤمن القافلة عيادات في طب العيون وطب الاسنان والطب النفسي والامراض المزمنة وأمراض القلب وامراض العظام والمفاصل والأمراض الصدرية اضافة الى حصص توعوية لفائدة الاطفال والشباب والنساء حول النظافة والتغذية السليمة ومخاطر المخدرات والاسعافات الاولية

كما، سيتم أيضا برمجة ورشات للالعاب والحكايات الشعبية ومعرض للمنتوجات الفلاحية والحرفية لصاحبات المشاريع ونشاط رياضي لفائدة الشباب فضلا عن تسليم اشعارات بالموافقة على تمويل مشاريع صغرى لفائدة عدد من باعثي المشاريع
