أريانة: السلط الجهوية تخصّص مؤسسات شباب ورياضة بسكرة وأريانة وروّاد لإيواء المتضرّرين من الفيضانات عند الإقتضاء

في إطار الاستعدادات الوقائية لمجابهة مخاطر الفيضانات، تقرّر على مستوى ولاية أريانة تخصيص دار الشباب بسكرة، ودار الشباب بأريانة، والقاعة المغطاة اللونيفي برواد، كمراكز إيواء لاستقبال المتضرّرين من الفيضانات عند الإقتضاء، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية أريانة في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".و دعا والي أريانة، الوليد صنديد، خلال جلسة عمل انعقدت أمس الإثنين بمقر الولاية، معتمدي الجهة إلى ضبط عدد العائلات المُتضررة من الأمطار الأخيرة، وإنجاز عملية تشخيص دقيقة للأضرار الحاصلة، وذلك للحدّ من تداعيات التقلبات المُناخية الأخيرة على المواطنين، داعيا المديرة الجهوية للصحة إلى برمجة قافلة صحية لفائدة العائلات المُتضررة ، سيما في معتمديتي سكرة و رواد.وأوصى الوالي الكتّاب العامين للبلديات بتنفيذ عمليات تعقيم للمنازل التي تسرّبت إليها المياه، على غرار ما تم القيام به بالنسبة للمؤسسات التربوية، و ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.وشملت التوصيات كذلك تعزيز المخزون الإحتياطي من المساعدات الإجتماعية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير المُستوجبة بالنسبة للبنايات الآيلة للسقوط من أجل حماية الأرواح البشرية.وأكد على ضرورة مواصلة العمل على إيصال المساعدات الإجتماعية للفئات الهشة ومحدودة الدخل بمساعدتها على مجابهة موجة البرد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية والمتصرف الجهوي للتضامن الإجتماعي، وعلى إيلاء الموضوع الأهمية القصوى والعمل على تنفيذ التوصيات بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، وفق المصدر ذاته.وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، ومع رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل معاضدة المجهود الجهوي للإحاطة بالمتضررين.