بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على الكرامة السوري 96-54

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978f578dd28a3.40055917_hngljoqipkfem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 18:26
      
فاز النادي الافريقي على الكرامة السوري 96-54 اليوم الثلاثاء في لقائه الثالث ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.
وكان النادي الافريقي انهزم امس الاثنين امام بيروت اللبناني بعد تمديد الوقت 83-95 (الوقت الاصلي 80-80) بعد ان تغلب السبت الماضي في الجولة الاولى على زامبوانغا الفليبيني 96-77 
ويختتم نادي باب الجديد غدا الاربعاء الدور الاول بمواجهة اهلي طرابلس الليبي.
