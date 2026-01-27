بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على الكرامة السوري 96-54

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978f578dd28a3.40055917_hngljoqipkfem.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي الافريقي على الكرامة السوري 96-54 اليوم الثلاثاء في لقائه الثالث ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وكان النادي الافريقي انهزم امس الاثنين امام بيروت اللبناني بعد تمديد الوقت 83-95 (الوقت الاصلي 80-80) بعد ان تغلب السبت الماضي في الجولة الاولى على زامبوانغا الفليبيني 96-77

ويختتم نادي باب الجديد غدا الاربعاء الدور الاول بمواجهة اهلي طرابلس الليبي.