مشاريع التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بالسفير الأمريكي في تونس
تطرق لقاء وزير الدّاخليّة خالد النوري بسفير الولايات المتّحدة الأمريكية "بيل بازي" والوفد المُرافق لهُ، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، إلى عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
كما مثّل اللقاء الذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشّراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والأمريكي، ولتأكيد الحرص المتبادل من أجل تعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
