Babnet   Latest update 19:08 Tunis

مشاريع التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بالسفير الأمريكي في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c744b72f7f7.26993309_flpeonmjkiqgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 18:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تطرق لقاء وزير الدّاخليّة خالد النوري بسفير الولايات المتّحدة الأمريكية "بيل بازي" والوفد المُرافق لهُ، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، إلى عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

كما مثّل اللقاء الذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشّراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والأمريكي، ولتأكيد الحرص المتبادل من أجل تعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322666

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
18°-12
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>