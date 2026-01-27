كونكت وجمعية الدفاع عن حقوق الطفل توقعان اتفاقية شراكة في مجال دعم انخراط المؤسسات في حماية الأطفال في تونس وافريقيا

وقّعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، تهدف إلى تعزيز انخراط المؤسسات في نشر مبادئ حقوق الطفل والدفاع عنها في تونس وعلى مستوى القارة الإفريقية والتحسيس بحماية الطفولة.وأوضح رئيس منظمة الأعراف "كونكت"، أصلان بن الرجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش موكب انتظم للغرف بمقر الكنفدرالية، أن هذه الاتفاقية تتوّج مناقشات سابقة مع الجمعية في إطار الالتزام المؤسساتي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه حقوق الطفل، مشيرا إلى أن كونكت تضم أكثر من 8 آلاف مؤسسة ستضطلع بدور محوري في توعية المؤسسات بصون حقوق الطفل والمساهمة في حشد الجهود الوطنية ضمن مقاربة شاملة ومتعددة المسارات، بالشراكة مع الجمعية.وبيّن بن الرجب أن هذه الشراكة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتمتع به الجمعية من كفاءات مختصة في مجال الإحاطة بحقوق الطفل، معتبرا أن تطور المنظومة التشريعية الحمائية للطفولة في تونس يفتح آفاقًا لنقل التجربة التونسية إلى المجال الإفريقي، الذي يمثل امتدادًا حيويًا لنشاط المؤسسات التونسية المنتصبة والناشطة بالقارة.من جهته، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، في تصريح لـ/وات/، أن الاتفاقية تندرج ضمن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي ينص على إلزامية اتخاذ المؤسسات إجراءات في المجال الاجتماعي، مؤكدًا التزام الجمعية بدورها في حشد جهود المؤسسات الخاصة للعمل الاجتماعي.وأشار الشريف إلى أن تونس راهنت منذ فجر الاستقلال على الصحة والتعليم في صلب سياساتها التنموية، غير أنّ السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في مستوى خدمات المؤسستين التربوية والصحية، لافتا إلى أن الانقطاع المدرسي الذي يشمل آلاف التلاميذ سنويًا يمثل معضلة تعيق التنمية.واعتبر أن تعزيز مساهمة المؤسسات الخاصة، باعتبارها المشغّل الأول في تونس، في تكوين العمال والإطارات وتحسين منظومة حقوق الطفل، من شأنه دعم نفاذ الأطفال إلى حقوقهم في التعليم والصحة، فضلًا عن قدرة هذه المؤسسات على الاستثمار في المجال الاجتماعي.وأكد الشريف أن دخول كنفدرالية "كونكت" الأسواق الإفريقية لا يقوم فقط على مقاربة اقتصادية، بل يندرج ضمن رؤية مشروع مجتمعي يلتزم بحقوق الطفولة في القارة، مبينا، أن الاتفاقية ستفعّل عبر إنجاز برامج ومشاريع للتوعية ونقل الخبرات في مجالات حماية الطفولة والإحاطة بها.