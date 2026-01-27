وفاة الكاتبة والباحثة سعاد قلوز ووزارة الشؤون الثقافية تنعى الفقيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978db3a2d9974.94947972_fmhkoelinpgjq.jpg width=100 align=left border=0>

توفيت اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 الكاتبة والباحثة التونسية سعاد قلوز التي تعتبر إحدى رائدات الرواية النسائية في تونس، وذلك عن عمر ناهز 89 سنة.ونعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيدة التي قدمت إسهامات فكرية وإبداعية كبرى على امتداد مسيرتها الطويلة في الكتابة والبحث.



ووُلدت الراحلة سنة 1937 بمدينة الماتلين من ولاية بنزرت، وبدأت مسيرتها الأدبية سنة 1957 حيث كتبت في بداياتها باللغة الفرنسية قبل الاستقلال، وكانت من الأصوات المدافعة عن الهوية التونسية والمنخرطة في قضايا الثقافة والذات الوطنية.

وقدّمت سعاد قلوز للثقافة التونسية رصيدا إبداعيا ثريا تنوّع بين الرواية والشعر من أبرز أعمالها "الحياة بسيطة" و"حدائق الشمال" و"مريم أو موعد بيروت" بالإضافة إلى ديوان شعري بعنوان "شيئا بقوس قزح".



وتحصّلت الفقيدة على عديد الجوائز داخل تونس وخارجها، من بينها جائزة الكومار الذهبي عن روايتها " Myriam ou le rendez-vous de Beyrouth". كما تم تكريمها سنة 2017 ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب احتفاء بصدور أعمالها الكاملة.