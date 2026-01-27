بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين: النجم الساحلي ينهزم أمام كاشيوا ريسول الياباني ويكتفي بالمركز السادس

نتائج النجم الساحلي في البطولة



انهزماليوم الثلاثاء أمام فريقبنتيجة، في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين، التي تتواصل منافساتها بالدوحة إلى غاية 29 جانفي الجاري.وسجّل أهداف الفريق الياباني كل من(دق 2) و(دق 34 و71) و(دق 44)، في حين جاء هدف النجم الساحلي الوحيد عن طريقفي الدقيقة 87 من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة، أنهى فريق جوهرة الساحل مشاركته في الدورة في* 19 جانفي 2026: النجم الساحلي – غلاسكو رينجرز الإسكتلندي* 21 جانفي 2026: النجم الساحلي – أكاديمية محمد السادس المغربي* 23 جانفي 2026: النجم الساحلي – أكاديمية أسباير القطري* 25 جانفي 2026 (تحديد المراكز من 5 إلى 8):النجم الساحلي – أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي* 27 جانفي 2026 (تحديد المركزين 5 و6):النجم الساحلي – كاشيوا ريسول الياباني