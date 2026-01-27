بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين: النجم الساحلي ينهزم أمام كاشيوا ريسول الياباني ويكتفي بالمركز السادس
انهزم النجم الساحلي اليوم الثلاثاء أمام فريق كاشيوا ريسول الياباني بنتيجة 1–4، في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين، التي تتواصل منافساتها بالدوحة إلى غاية 29 جانفي الجاري.
وسجّل أهداف الفريق الياباني كل من هارو كيبارا (دق 2) وريكو إينادا (دق 34 و71) وجويسارو أوكانو (دق 44)، في حين جاء هدف النجم الساحلي الوحيد عن طريق أمان الله الزرقي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، أنهى فريق جوهرة الساحل مشاركته في الدورة في المرتبة السادسة.
نتائج النجم الساحلي في البطولةدور المجموعات
* 19 جانفي 2026: النجم الساحلي – غلاسكو رينجرز الإسكتلندي 0–0
* 21 جانفي 2026: النجم الساحلي – أكاديمية محمد السادس المغربي 0–0
* 23 جانفي 2026: النجم الساحلي – أكاديمية أسباير القطري 2–4
المباريات الترتيبية
* 25 جانفي 2026 (تحديد المراكز من 5 إلى 8):
النجم الساحلي – أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي 1–0
* 27 جانفي 2026 (تحديد المركزين 5 و6):
النجم الساحلي – كاشيوا ريسول الياباني 1–4
وسجّل أهداف الفريق الياباني كل من هارو كيبارا (دق 2) وريكو إينادا (دق 34 و71) وجويسارو أوكانو (دق 44)، في حين جاء هدف النجم الساحلي الوحيد عن طريق أمان الله الزرقي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، أنهى فريق جوهرة الساحل مشاركته في الدورة في المرتبة السادسة.
نتائج النجم الساحلي في البطولةدور المجموعات
* 19 جانفي 2026: النجم الساحلي – غلاسكو رينجرز الإسكتلندي 0–0
* 21 جانفي 2026: النجم الساحلي – أكاديمية محمد السادس المغربي 0–0
* 23 جانفي 2026: النجم الساحلي – أكاديمية أسباير القطري 2–4
المباريات الترتيبية
* 25 جانفي 2026 (تحديد المراكز من 5 إلى 8):
النجم الساحلي – أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي 1–0
* 27 جانفي 2026 (تحديد المركزين 5 و6):
النجم الساحلي – كاشيوا ريسول الياباني 1–4
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322656