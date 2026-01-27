Babnet   Latest update 16:39 Tunis

بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية)

Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 16:19
      
أعلنت مصالح ولاية بنزرت أنّه تقّرر إجراء فتحة إستثنائية للجسر المتحرك ببنزرت مع تمام الساعة التاسعة من صباح غد الاربعاء وذلك بطلب من مصالح ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري.
ويأتي هذا الإجراء، وفق ما جاء في بلاغ نُشر على الصفحة الرسميّة للولاية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، من أجل تمكين سفينة محمّلة بمجموعة من المعدات اللوجستية التابعة للشركة الصينية المكلفة بإنجاز القسط الثاني والرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد من الرسو بالميناء وتوجيه حمولتها نحو حضيرة المشروع .
