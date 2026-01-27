بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64c921c9bb3ee3.82060750_inhqlgmfoejkp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت مصالح ولاية بنزرت أنّه تقّرر إجراء فتحة إستثنائية للجسر المتحرك ببنزرت مع تمام الساعة التاسعة من صباح غد الاربعاء وذلك بطلب من مصالح ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري.

ويأتي هذا الإجراء، وفق ما جاء في بلاغ نُشر على الصفحة الرسميّة للولاية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، من أجل تمكين سفينة محمّلة بمجموعة من المعدات اللوجستية التابعة للشركة الصينية المكلفة بإنجاز القسط الثاني والرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد من الرسو بالميناء وتوجيه حمولتها نحو حضيرة المشروع .