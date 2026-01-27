بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة التاسعة
تُجرى غدًا الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى* قاعة المشاتل:
الزيتونة الرياضية – الترجي الرياضي (س 18:00)
* قاعة رجاء حيدر بالمرسى:
مستقبل المرسى – النادي الأولمبي القليبي (س 18:00)
* قاعة بوسالم:
مولدية بوسالم – سعيدية سيدي بوسعيد (س 16:00)
المجموعة الثانية* قاعة حمام الأغزاز:
فتح حمام الأغزاز – اتحاد النقل الصفاقسي (س 15:00)
* قاعة مساكن:
النجم الساحلي – جمعية اتصالات صفاقس (س 18:00)
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس:
النادي الصفاقسي – نادي حمام الأنف (س 18:00)
