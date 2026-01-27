Babnet   Latest update 16:39 Tunis

مستقبل المرسى: الاتفاق مع ثنائي الهجوم يوسف داوو وجوزيف اتول والمدافع عزيز بن محمد لتعزيز صفوف الفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/686e9b6de3e104.49618740_eojfphmnqklig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 15:28 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أفاد مصدر مسؤول صلب الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان الفريق اتفق مع المهاجمين يوسف داوو وجوزيف اتول لتعزيز صفوف فريق الضاحية الشمالية للعاصمة في الساعات القليلة القادمة.
وأوضح أن الايفواري يوسف داوو البالغ من العمر 27 سنة، سيعزز صفوف الفريق قادما من نادي بارادو الجزائري، وكان قد احرز لقب بطولة الجزائر خلال موسم 2023/2024 مع نادي مولدية العاصمة.
كما خاض النيجيري جوزيف اتول (25 سنة)، تجارب عديدة في البطولة المصرية مع سيراميكا كليوباترا ومصر المقصة وانبي، بالاضافة الى تجربتين بالبطولة النيجيرية مع لوبي ستارز واينيمبا.

وبيّن ان هذين التعزيزين يندرجان في اطار تعويض رحيل المهاجم الهداف أحمد الحاضري نحو البطولة العراقية مع نادي الغراف.
من جهة اخرى، أضاف المصدر ذاته انه سيتم تعزيز صفوف الفريق بالمدافع التونسي عزيز بن محمد قادما من نادي العهد اللبناني بعد التفريط في المدافع المحوري عثمان القروي نحو نادي أهلي بنغازي الليبي.
وخاض عزيز بن محمد تجارب سابقة في الرابطة المحترفة الاولى مع مستقبل سليمان والاولمبي الباجي والملعب التونسي واتحاد تطاوين.

يشار الى ان فريق الصفصاف الذي يحتل المرتبة العاشرة في البطولة برصيد 19 نقطة، سيستقبل غدا الاربعاء المستقبل الرياضي بقابس بملعب عبد العزيز الشتيوي لحساب الجولة الثامنة عشرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322647

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-13
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>