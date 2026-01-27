مستقبل المرسى: الاتفاق مع ثنائي الهجوم يوسف داوو وجوزيف اتول والمدافع عزيز بن محمد لتعزيز صفوف الفريق

أفاد مصدر مسؤول صلب الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان الفريق اتفق مع المهاجمين يوسف داوو وجوزيف اتول لتعزيز صفوف فريق الضاحية الشمالية للعاصمة في الساعات القليلة القادمة.وأوضح أن الايفواري يوسف داوو البالغ من العمر 27 سنة، سيعزز صفوف الفريق قادما من نادي بارادو الجزائري، وكان قد احرز لقب بطولة الجزائر خلال موسم 2023/2024 مع نادي مولدية العاصمة.كما خاض النيجيري جوزيف اتول (25 سنة)، تجارب عديدة في البطولة المصرية مع سيراميكا كليوباترا ومصر المقصة وانبي، بالاضافة الى تجربتين بالبطولة النيجيرية مع لوبي ستارز واينيمبا.وبيّن ان هذين التعزيزين يندرجان في اطار تعويض رحيل المهاجم الهداف أحمد الحاضري نحو البطولة العراقية مع نادي الغراف.من جهة اخرى، أضاف المصدر ذاته انه سيتم تعزيز صفوف الفريق بالمدافع التونسي عزيز بن محمد قادما من نادي العهد اللبناني بعد التفريط في المدافع المحوري عثمان القروي نحو نادي أهلي بنغازي الليبي.وخاض عزيز بن محمد تجارب سابقة في الرابطة المحترفة الاولى مع مستقبل سليمان والاولمبي الباجي والملعب التونسي واتحاد تطاوين.يشار الى ان فريق الصفصاف الذي يحتل المرتبة العاشرة في البطولة برصيد 19 نقطة، سيستقبل غدا الاربعاء المستقبل الرياضي بقابس بملعب عبد العزيز الشتيوي لحساب الجولة الثامنة عشرة.