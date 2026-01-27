Babnet   Latest update 13:45 Tunis

انطلاق عملية استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي بمعهد العوينة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c7d258e41e284.87249901_hjlkeqfnpiogm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 13:06 قراءة: 1 د, 18 ث
      
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية استخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، بمعهد العوينة، في تونس العاصمة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لإستخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027 والتي انطلقت يوم 20 جانفي الجاري لتتواصل إلى غاية موفى شهر فيفري القادم في كافة المؤسسات التربوية.

وبينت المديرة العامة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، ريم المعروفي، أن الجديد في هذه الحملة يتمثل في استخراج 3 وثائق ورقية فقط من جملة العديد من الوثائق وتقتصر الوثائق الورقية على الضمان الأبوي وشهادة الإقامة وشهادة ثبوت الجنسية باعتبار أن هذه الوثائق تُطلب ورقيا في انتظار مزيد تحسين الخدمات الرقمية والتنسيق مع بقية الوزارات للعمل على أن تُستخرج بصفة الكترونية.


ولفتت الى أن هذه الحملة دأبت وزارة التربية على تنظيمها بالشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة تكنولجيات الاتصال، مبرزة أن وزارة الداخلية تؤمن هذه العملية داخل المؤسسات التربوية أما وزارة تكنولوجيات الاتصال فهي مسؤولة على تسهيل عملية الترابط البيني لاستخراج بعض الوثائق المطلوبة بصفة الكترونية، حيث تتميز حملة هذه السنة بانطلاق استخدام منصة رقمية نموذجية تعتمد آلية الترابط البيني، حيث يسجل التلميذ المعني في هذه المنصة في مرحلة أولى ثم تتولى مصالح الامن والحرس الوطنيين اتمام اجراءات استخراج بطاقة التعريف الوطنية ميدانيا.


وأفادت ريم المعروفي أن حملة استخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي انطلقت في العديد من الولايات باستثناء تونس الكبرى بسبب قرار تعليق الدروس نتيجة الفيضانات الأخيرة التي شهدتها تونس.

وتستهدف هذه الحملة جميع التلاميذ في جميع الشعب وكل المؤسسات التربوية وتسعى إلى تسهيل حصول تلامذة السنة الثالثة ثانوي على بطاقة التعريف الوطنية لتسهيل عناء الحصول عليها خلال سنة الباكالوريا، باعتبارها ضرورية لإجراء الامتحانات الوطنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322641

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
17°-13
16°-12
17°-12
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>