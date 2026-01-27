انطلاق عملية استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي بمعهد العوينة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عملية استخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، بمعهد العوينة، في تونس العاصمة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لإستخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027 والتي انطلقت يوم 20 جانفي الجاري لتتواصل إلى غاية موفى شهر فيفري القادم في كافة المؤسسات التربوية.وبينت المديرة العامة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، ريم المعروفي، أن الجديد في هذه الحملة يتمثل في استخراج 3 وثائق ورقية فقط من جملة العديد من الوثائق وتقتصر الوثائق الورقية على الضمان الأبوي وشهادة الإقامة وشهادة ثبوت الجنسية باعتبار أن هذه الوثائق تُطلب ورقيا في انتظار مزيد تحسين الخدمات الرقمية والتنسيق مع بقية الوزارات للعمل على أن تُستخرج بصفة الكترونية.ولفتت الى أن هذه الحملة دأبت وزارة التربية على تنظيمها بالشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة تكنولجيات الاتصال، مبرزة أن وزارة الداخلية تؤمن هذه العملية داخل المؤسسات التربوية أما وزارة تكنولوجيات الاتصال فهي مسؤولة على تسهيل عملية الترابط البيني لاستخراج بعض الوثائق المطلوبة بصفة الكترونية، حيث تتميز حملة هذه السنة بانطلاق استخدام منصة رقمية نموذجية تعتمد آلية الترابط البيني، حيث يسجل التلميذ المعني في هذه المنصة في مرحلة أولى ثم تتولى مصالح الامن والحرس الوطنيين اتمام اجراءات استخراج بطاقة التعريف الوطنية ميدانيا.وأفادت ريم المعروفي أن حملة استخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي انطلقت في العديد من الولايات باستثناء تونس الكبرى بسبب قرار تعليق الدروس نتيجة الفيضانات الأخيرة التي شهدتها تونس.وتستهدف هذه الحملة جميع التلاميذ في جميع الشعب وكل المؤسسات التربوية وتسعى إلى تسهيل حصول تلامذة السنة الثالثة ثانوي على بطاقة التعريف الوطنية لتسهيل عناء الحصول عليها خلال سنة الباكالوريا، باعتبارها ضرورية لإجراء الامتحانات الوطنية.