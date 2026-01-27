Babnet   Latest update 16:39 Tunis

تونس/البنين: تنظيم لقاءات مهنية خلال فيفيري 2026 بمركز النهوض بالصادرات

ينظم مركز النهوض بالصادرات يوم 10 فيفري 2026، لقاءات مهنية تونسية بينية، بدار المصدر.

وستخصص هذه اللقاءات، التّي سيتم تنظيمها بدعم من تمثيلية مركز النهوض بالصادرات بنيجيريا، للمؤسذسات الناشطة في عديد القطاعات. وتتعلّق قطاعات النشاطات المعنية بالصناعات الغذائية، والأشغال العامة، والبناء ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والمنتجات الكيميائية والطاقات المتجددة، إضافة إلى قطاع الخدمات (تكنولوجيات المعلومات والدراسات والهندسة).


ويتعين على المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن مركز النهوض بالصادرات، التسجيل عبر الإنترنت في أجل أقصاه، الخميس 5 فيفري 2026.
