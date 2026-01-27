Babnet   Latest update 13:45 Tunis

جامعة صفاقس تحتل المرتبة الاولى وطنيا في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية

Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 12:33
      
احتلت، جامعة صفاقس، المرتبة الاولى وطنيا وال1095 عالميا في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية لسنة 2025.

وأوردت، جامعة صفاقس، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الانجاز يؤكد مكانتها الأكاديمية والعلمية المتميزة ويدل على جودة وديناميكية إنتاجها العلمي.


كما تؤكد مجددا التزامها بالتميز الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتعزيز مكانتها على الساحة الأكاديمية الدولية، وفق ذات المصدر.


يذكر أن، تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، هو تقييم سنوي يصدره معهد التعليم العالي التابع لجامعة "جياو تونغ شنغهاي منذ سنة 2003"، ويعد من أقدم وأعرق التصنيفات التي تركز على الأداء البحثي.

ويعتمد تصنيف سنة 2025، على عدة معايير تشمل عدد الحاصلين على جائزة نوبل وميداليات فيلدز والباحثين المتميزين والمقالات المنشورة في مجلتي "Nature" و""Sciences.
0 de 0 commentaires pour l'article 322638

