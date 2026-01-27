توزر: وقفة احتجاجية للاساتذة المدرجين ضمن قائمة سدّ الشغورات للمطالبة بتسوية وضعيتهم

نفذ عدد من خريجي الجامعة المدرجين ضمن قائمة أساتذة سدّ الشغورات، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية توزر، وذلك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية جهويا ووطنيا من أجل تسوية ملفهم من قبل وزارة التربية.وبحسب ما أفادت به المنسقة الجهوية للأساتذة المدرجين ضمن قائمة سدّ الشغورات مروى شطوطي لصحفية "وات" فإن الوقفة تأتي بغاية الدعوة إلى الإسراع باتخاذ قرار عادل ينصف هذه المجموعة بعد أن انتهت قانونيا فترة ادماج الدفعة الثانية من الأساتذة النواب، بما يفتح المجال بتسوية ملفهم "العالق" واتخاذ القرار المناسب في شأنهم.وبينت أن مطلب الأساتذة لدى وزارة التربية، يتضمن التسوية العاجلة والعادلة واعطائهم الأولية في سد الشغورات والاعتراف الرسمي بالقائمة وانهاء حالة التهميش التي تعيشها هذه المجموعة، وفق تعبيرها.وأشارت إلى أن تحرّكات الأساتذة المدرجة أسماؤهم بالقائمة لم تتوقف منذ أكثر من سنة من خلال تحركات جهوية في كافة الولايات وتحركات وطنية من بينها وقفة مبرمجة في ساحة الحكومة بالقصبة يوم 3 فيفري القادم ومسيرة سلمية، لافتة الى أنّ المجموعة المعنية لم تتمتع حتى الآن بأيّة وضعية سواء بالنيابات أو بالتعاقد يمكن أن تفتح أمامها المجال للانتداب لاحقا مؤكدة الاستعداد لإنجاح السنة التربوية باي صيغة تراها وزارة التربية مناسبة.