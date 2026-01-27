السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026

يحط السيرك التونسي "بابا روني" رحاله بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026، ليقدم لجمهوره من الأطفال ومختلف الشرائح العمرية عرضه الجديد للسيرك المعاصر الذي يحمل عنوان "كتاب الأدغال JungleBook".هذا العرض الذي سيتم تقديمه داخل خيمة سيرك تونسية الصنع أُعدّت خصيصا لاحتضان هذا الحدث، يقدّم معالجة فنية معاصرة مستوحاة من القصة العالمية المعروفة للمؤلف البريطاني "روديارد كبلينغ"، وذلك من خلال سرد بصري يعتمد على الأداء الجسدي وفنون السيرك المعاصرة.وتدور أحداث عرض "كتاب الأدغال" حول رحلة طفلة داخل الغابة تواجه خلالها مجموعة من الشخصيات والكائنات الرمزية التي ترافقها في مسار يُحاكي علاقة الإنسان بالطبيعة، وذلك بالاعتماد على بناء درامي يقوم على لوحات سيرك متتابعة تميزها الألعاب البهلوانية الخطيرة، وتتنوع بين الأكروبات الهوائية وفنون التوازن. ويمتد العرض على مدى ساعة ونصف من الزمن، ويشارك فيه 16 مختصا في فنون السيرك، يدعمهم مجموعة من التقنيين المختصّين في مجالات الإضاءة والصوت والسينوغرافيا.وسيتم تقديم هذا العرض في خيمة تمّ تركيزها قبالة جامع أنس بن مالك بقرطاج تتميز بارتفاع يصل إلى 12مترا وقطر يبلغ 30 مترا، مع طاقة استيعاب تناهز 600 متفرج ومجُهّزة بتقنيات حديثة في مجالي الإضاءة والموسيقى، إلى جانب تجهيزات تقنية تواكب متطلبات عروض السيرك المعاصر.