Babnet   Latest update 12:16 Tunis

وزارة الصحة: نحو إحداث أقطاب جهوية للأمراض الجلدية بكامل الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 11:48 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تم خلال جلسة عمل انتظمت أمس الاثنين باشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني الاتفاق على إحداث أقطاب جهوية للأمراض الجلدية تحت إشراف الأقسام الجامعية لتغطية كلّ الجهات و24 ولاية عبر شبكة مرجعية متدرجة ودعم الأقسام الجلدية بالمؤسسات العمومية بتجهيزات حديثة لتحسين التشخيص ونجاعة العلاج حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ وزارة الصحة الى انه تم الاتفاق خلال هذه الجلسة التي خصصت لدعم اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية، بحضور المدير العام للصحة، وممثّلين عن الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية، ورئيسة الهيئة الوطنية للاختصاص على إحداث أقسام جديدة بالمناطق الداخلية وتقريب الخدمة، وخاصة بمستشفى ابن الجزار بالقيروان والتسريع في تحسين البنية التحتية لقسم الجلدية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.


كما شدد الحضور على ضرورة الرفع من كفاءة أطباء الرعاية الصحية الأولية عبر برامج تكوين مستمر للتكفّل المبكر بالحالات والتصدي الحازم للممارسات غير القانونية والعشوائية في طبّ التجميل والتسريع في إصدار كراس الشروط المنظم لمراكز العلاج بالليزر لضمان ممارسة آمنة ومقننة وتطوير طبّ الجلد عن بُعد وتسريع توسعته ليغطي أقصى ما يمكن من المناطق الداخلية التي تفتقر لهذا الاختصاص عبر ربط المؤسسات الصحية بمنصّة موحّدة وتوفير الدعم التقني والتكوين، بما يقلّص آجال المواعيد ويقرّب الخدمة للمواطنين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322630

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
17°-13
16°-12
17°-12
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>