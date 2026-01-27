حافظ القيطوني مدربا جديدا لسبورتينغ بن عروس

أفاد المدرب حافظ القيطوني وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء انه توصل الى اتفاق مع الهيئة المديرة لسبورتينغ بن عروس الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) للاشراف على المقاليد الفنية لفريق الاكابر في بقية الموسم الرياضي الجاري.وأوضح القيطوني ان الاتفاق حصل في انتظار امضاء العقد خلال الساعات القادمة، مشيرا الى انه ستكون له مساء اليوم مصافحة اولى مع اللاعبين ستكون مشفوعة بمباشرة اول حصة تدريبية تحضيرا لمباراة الجولة القادمة للبطولة خارج القواعد ضد مكارم المهدية بملعب أحمد خواجة يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.وكانت الهيئة المديرة لسبروتينغ بن عروس قد اعلنت في وقت سابق عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع كافة اعضاء الاطار الفني لفريق الأكابر، بقيادة المدرب الأول هيكل العياري.وجاء القرار اثر الهزيمة 1-2 في المواجهة التي استضاف فيها السبورتينغ النادي الرياضي بحمام الانف بملعب الهادي بن رمضان برادس، لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة.ويحتل زملاء سالم المروقي عقب الجولة المنقضية المرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.جدير بالتذكير ان حافظ القيطوني اشرف في بداية الموسم الجاري على حظوظ جندوبة الرياضية في الرابطة المحترفة الثانية ثم على حظوظ الاولمبي الباجي في الرابطة المحترفة الاولى.