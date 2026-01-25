المنظمة الفلاحية تعبر عن قلقها إزاء الصعوبات الحقيقية التي يشهدها الموسم الفلاحي خاصة النقص الحاد في مادة الأمونيتر

Babnet   Latest update 15:42 Tunis

عبّر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن بالغ قلقه إزاء الصعوبات الحقيقية التي يشهدها الموسم خاصة النقص الحاد في مادة الأمونيتر.

وحذّر المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية المنعقد، امس السبت بالقيروان، برئاسة معز بن زغدان، في بيان رسمي له من الانعكاسات السلبية الخطيرة لهذا النّقص على الإنتاج والمردودية وجودة المحاصيل، مطالبا بضمان التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية وتوفيرها في أقرب الآجال.


وبخصوص قطاع الزيتون، نبّه المجلس إلى التدني المتواصل لأسعار الزيتون وزيت الزيتون بما لا يغطي كلفة الإنتاج ولا يضمن الحد الأدنى من الربحية فضلا عن النقص الحاد في اليد العاملة وهو ما يهدد استمرارية هذا القطاع الاستراتيجي.


تجدر الملاحظة ان وزارتي الفلاحة والتجارة قد حدّدتا يوم 13 جانفي 2026 السعر المرجعي المتحرك المتداول لزيت الزيتون ب 10.200 دينار للتر الواحد.

وتطرّق المجلس، من جانب آخر، إلى تداعيات الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها عدّة جهات من البلاد وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة وخسائر فادحة طالت القطاعين الفلاحي والبحري وأثرت بشكل مباشر على مصادر رزق عدد كبير من الفلاحين والبحارة.

وبهذه المناسبة الأليمة، ترحّم المجلس على أرواح البحارة الذين وافتهم المنية غرقا وتقدّم بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلاتهم مؤكدا تضامنه المطلق مع كافة المتضررين من هذه الكوارث الطبيعية.

كما دعا المجلس السلط المعنية إلى التدخل العاجل والفعلي لجبر الأضرار من خلال إقرار تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات إلى جانب دعم صمود الفلاحين والبحارة في مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة وتداعياتها الخطيرة على ديمومة الإنتاج.

وفي ختام أشغاله، جدد المجلس المركزي تأكيده على تمسك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بدوره الوطني في الدفاع عن مصالح الفلاحين والبحارة واستعداده لمواصلة الحوار والعمل والنضال المسؤول من أجل إرساء سياسات فلاحية وبحرية عادلة ومنصفة تضمن الأمن الغذائي الوطني وتحفظ كرامة المنتجين واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
