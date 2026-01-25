ألكاراز يهزم بول ويتأهل الى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

تأهل كارلوس ألكاراز بسهولة إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي اليوم الأحد بعد أن ألحق هزيمة أخرى بالأمريكي تومي بول في إحدى البطولات الأربع الكبرى.وشهدت المباراة توقفا بسبب ‌حالة طبية طارئة بين المشجعين.وسحق ألكاراز منافسه بول في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي وتغلب عليه في مباراة من أربع مجموعات في ويمبلدون عام 2024.ومجددا ألحق ​المصنف الأول عالميا هزيمة قاسية بالمصنف التاسع عشر على الملاعب الصلبة اليوم بفوزه ‌عليه بنتيجة 7-6 و6-4 و7-5 تحت أشعة شمس الظهيرة في ملعب رود ليفر أرينا.وقال ألكاراز على أرض الملعب "لقد بدأ بقوة كبيرة، كنت أعلم أن فرصا ستتاح أمامي وأعتقد أني أحسنت استغلالها".وأضاف "قدمنا مستوى مرتفعا بشكل ‌عام لكني سعيد جدا بفوزي بثلاث مجموعات متتالية".وتوقفت المجموعة الأولى لمدة 14 دقيقة تقريبا عندما كان اللاعبان متعادلين 3-3 في الشوط الفاصل، حتى قام الطاقم الطبي بالتدخل لمساعدة مشجعة في المدرجات العلوية. وتمكنت المسنة من الوقوف ‍على قدميها وتمت مساعدتها على الخروج من الملعب.وعند استئناف اللعب، ارتكب بول خطأ مزدوجا في الإرسال أدى إلى خسارته المجموعة.وكان كسر واحد للإرسال في كل مجموعة من المجموعتين الأخيرتين كافيا كي يتمكن ألكاراز من الفوز بالمباراة.وعدّل ألكاراز أسلوب إرساله خلال فترة التحضير للموسم مما جعل البعض ​يقارنه بطريقة نوفاك ديوكوفيتش.وقال اللاعب ‌الإسباني إن النجم الصربي بعث إليه رسالة مازحة بشأن هذا الأمر.وأوضح "لم أكن أعلم أنه مشابه جدا لإرسال ​نوفاك، تلقيت رسالة من ديوكوفيتش يقول فيها "حسنا، عليك أن تدفع لي".وسيواجه ​ألكاراز في المباراة القادمة المصنف السادس الاسترالي أليكس دي مينور الذي تجاوز المصنف العاشر الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-0.