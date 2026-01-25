Babnet   Latest update 14:10 Tunis

المعهد الفرنسي بتونس ينظم أمسية يوم 12 فيفري 2026 حول التحول نحو الزراعة الايكولوجية في تونس ...الآفاق والمسؤوليات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6744af589c2b01.66481028_knipfgljmeoqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 13:40
      
ينظم المعهد الفرنسي بتونس العاصمة، أسية حول " التحول نحو الزراعة الايكولوجية في تونس...الآفاق والمسؤوليات" وذلك يوم الخميس 12 فيفري المقبل

ويشارك في هذا اللقاء عدد من الفاعلين من المجتمع المدني والخبراء من مؤسسات البحث العلمى وعالم الاقتصاد وممثلون عن القطاع العام من الهياكل المعنية


وتهدف هذه الأمسية الى مناقشة المواضيع المتعلقة بالسيادة الغذائية والصحة وكيفية صمود المجتمعات أمام التحديات المطروحة وكيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي


وسيتمحور اللقاء حول الزراعة الايولوجية كرافعة لخلق القيمة والابتكار والسيادة والسبل الكفيلة للمحافظة على البيئة والزراعة وطرق التعبئة وتحمل المسؤولية من المستوى المحلي الى الوطني
