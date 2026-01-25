المعهد الفرنسي بتونس ينظم أمسية يوم 12 فيفري 2026 حول التحول نحو الزراعة الايكولوجية في تونس ...الآفاق والمسؤوليات

ويشارك في هذا اللقاء عدد من الفاعلين من المجتمع المدني والخبراء من مؤسسات البحث العلمى وعالم الاقتصاد وممثلون عن القطاع العام من الهياكل المعنيةوتهدف هذه الأمسية الى مناقشة المواضيع المتعلقة بالسيادة الغذائية والصحة وكيفية صمود المجتمعات أمام التحديات المطروحة وكيفية الحفاظ على التنوع البيولوجيوسيتمحور اللقاء حول الزراعة الايولوجية كرافعة لخلق القيمة والابتكار والسيادة والسبل الكفيلة للمحافظة على البيئة والزراعة وطرق التعبئة وتحمل المسؤولية من المستوى المحلي الى الوطني