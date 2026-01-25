الاتحاد المنستيري - النيجري لقمان قيلموري يعزز الصفوف

اعلن الاتحاد المنستيري مساء السبت عن تعاقده مع النيجيري لقمان قيلموري الى غاية جوان 2027ويشغل قيلموري البالغ من العمر 29 سنة خطة متوسط ميدان دفاعي.ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الخامس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 30 نقطة بعد مرور 17 جولة.ويلاقي نادي عاصمة الرباط يوم الاربعاء المقبل الاولمبي الباجي بملعب بوجمعة الكميتي في اطار الجولة الثامنة عشرة.ر-هس