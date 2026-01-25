Babnet   Latest update 07:24 Tunis

الاتحاد المنستيري - النيجري لقمان قيلموري يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6975ad67a40c74.44952417_kjoqpgmifnhle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 06:42 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري مساء السبت عن تعاقده مع النيجيري لقمان قيلموري الى غاية جوان 2027
ويشغل قيلموري البالغ من العمر 29 سنة خطة متوسط ميدان دفاعي.
ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الخامس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 30 نقطة بعد مرور 17 جولة.

ويلاقي نادي عاصمة الرباط يوم الاربعاء المقبل الاولمبي الباجي بملعب بوجمعة الكميتي في اطار الجولة الثامنة عشرة.
ر-هس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322496

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
8° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
17°-7
16°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>