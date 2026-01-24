وزيرة الشؤون الثقافية تفتتح الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69753337b5fc97.37311788_ojlqinkemgpfh.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، مساء اليوم السبت 24 جانفي، فعاليات الدورة الثانية للصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين من مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب عدد من النقاد والباحثين والمثقفين والإعلاميين.





ويتتواصل أشغال الصالون إلى غاية 24 فيفري 2026، وهو فضاء جامع للتجارب والرؤى يأتي تنظيمه استكمالا لنجاح الدورة الأولى التي انتظمت في جوان 2025، وفق ما أفادت المديرة العامة للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر أحلام بوصندل في ندوة صحفية انتظمت قُبيْل الافتتاح الرسمي للمعرض، مضيفة أن الصالون يهدف إلى تكريس رؤيته القائمة على احتضان مختلف التجارب الفنية دون قيود أسلوبية أو مفاهيمية مع الحرص على تحقيق التوازن بين التجارب الأكاديمية والاتجاهات المعاصرة والمقاربات التجريبية.



وأكدت أن الصالون الوطني للفنون التشكيلية صمّم ليكون مسشروعا ثقافيا متكاملا بهدف إرساء لقاء دوري بين الفنانين ودعم المبدعين خاصة في بداياتهم، وإدماجهم في حركية فنية قائمة على التفاعل والتفكير النقدي والترويج لثقافة الفنون البصرية، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخطاب النقدي التشكيلي ومواكبة راهن الفنون البصرية في تونس.



وتضم الدورة الثانية للصالون 69 عملا فنيا تم اختيارها من بين 155 طلب مشاركة، بعد عملية تقييم وانتقاء دقيقة أشرفت عليها لجنة مختصة. وتتوزع الأعمال المشاركة على 7 اختصاصات فنية هي الرسم والنحت والخزف الفني والحفر الفني والنسيج الفني والتصوير الفوتوغرافي والتنصيبات الفنية، وهي أعمال تترجم تعددية الوسائط والأساليب وتنوع الرؤى الفنية بين المشاركين.



وتتراوح الأعمال المعروضة بين المقاربات التعبيرية والتجريدية، وصولا إلى التجارب المفاهيمية التي تستثمر اللون والخط والمساحة بوصفها عناصر دلالية وجمالية تطرح أسئلة تتصل بالهوية والذاكرة والتحولات الاجتماعية والإنسانية في أبعادها الكونية السامية.



وإلى جانب المعرض، يتضمن الصالون برنامجا ثقافيا موازيا يثري التجربة الفنية ويعمق النقاش حول الفنون التشكيلية، حيث تنتظم ندوات فكرية من بينها ندوة بعنوان "راهن الممارسة التشكيلية في تونس: تحيين المفهوم وفهم الممارسة" يوم 30 جانفي الحالي وندوة أخرى حول "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري. كما يشمل البرنامج تنظيم ورشات فنية موجهة لمختلف الفئات تقام أيام 31 جانفي و1 و7 و8 فيفري 2026، على غرار ورشة في الرسم بإشراف تأطير سلاف مبروك ونسرين الحبيب وورشة في الخرف الفني بإشراف نصر الدين الفراحي وبلال قراني ومحمد علي الدرويش، إلى جانب تنظيم يوم تحسيسي للتعريف بفخار سجنان يوم الأحد 8 فيفري.