بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على زامبوانغا الفليبيني 96-77

فاز النادي الافريقي على زامبونغا الفليبيني 96-77 اليوم السبت في مقابلته الاولى ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة.وسيلاقي النادي الافريقي في لقائه الثاني نادي بيروت اللبناني يوم الاثنين القادم قبل مواجهة الكرامة السوري يوم الثلاثاء على ان يختتم ممثل كرة السلة التونسية في هذه البطولة الدور الاول بمواجهة اهلي طرابلس الليبي يوم الاربعاء