بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على زامبوانغا الفليبيني 96-77

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69751d76dd7ef8.75424106_mhofjigepqknl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 20:32
      
فاز النادي الافريقي على زامبونغا الفليبيني 96-77 اليوم السبت في مقابلته الاولى ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة.
وسيلاقي النادي الافريقي في لقائه الثاني نادي بيروت اللبناني يوم الاثنين  القادم قبل مواجهة الكرامة السوري يوم الثلاثاء على ان يختتم ممثل كرة السلة التونسية في هذه البطولة الدور الاول بمواجهة اهلي طرابلس الليبي يوم الاربعاء


