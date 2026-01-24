كاس رابطة ابطال افريقيا : شبيبة القبائل تتعادل مع الجيش الملكي صفر-صفر

تعادل شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم السبت مع نادي الجيش الملكي المغربي بنتيجة (صفر-صفر) في المباراة التي احتضنها ملعب -حسين آيت احمد- بتيزي وزو, ضمن الجولة الثالثة عن المجوعة الثانية لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وعلى ضوء هذه النتيجة, تحتل شبيبة القبائل المركز الثالث برصيد نقطتين مناصفة مع نادي الجيش الملكي المغربي (2ن).وضمن نفس المجموعة, فاز الأهلي المصري, أمس الجمعة بالقاهرة, على ضيفه التنزاني يونغ آفريكانز بواقع (2-صفر).ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط, متبوعا بالنادي التنزاني صاحب الوصافة (4 نقاط).يذكر أن الجولة الرابعة ستقام في الفترة ما بين 30 جانفي و1 فيفري القادم, حيث تتنقل الشبيبة لمواجهة الجيش الملكي.تجدر الاشارة الى ان الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان الى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.