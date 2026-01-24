Babnet   Latest update 20:32 Tunis

كاس رابطة ابطال افريقيا : شبيبة القبائل تتعادل مع الجيش الملكي صفر-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69751769c505b8.92482378_meqholfpgikjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 20:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تعادل شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم السبت مع نادي الجيش الملكي المغربي بنتيجة (صفر-صفر) في المباراة التي احتضنها ملعب -حسين آيت احمد- بتيزي وزو, ضمن الجولة الثالثة عن المجوعة الثانية لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وعلى ضوء هذه النتيجة, تحتل شبيبة القبائل المركز الثالث برصيد نقطتين مناصفة مع نادي الجيش الملكي المغربي (2ن).
وضمن نفس المجموعة, فاز الأهلي المصري, أمس الجمعة بالقاهرة, على ضيفه التنزاني يونغ آفريكانز بواقع (2-صفر).

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط, متبوعا بالنادي التنزاني صاحب الوصافة (4 نقاط).
يذكر أن الجولة الرابعة ستقام في الفترة ما بين 30 جانفي و1 فيفري القادم, حيث تتنقل الشبيبة لمواجهة الجيش الملكي.
تجدر الاشارة الى ان الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان الى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322490

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
14°-8
13°-9
15°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>