Babnet   Latest update 17:50 Tunis

نابل: بلديات الجهة تدعو المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة غدا في حملة نظافة واسعة لرفع مخلّفات الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974f28390ff78.21826068_lpifhjkemqnog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 17:23 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أطلقت بلديات ولاية نابل، أمس الجمعة واليوم السبت، دعوات للمواطنين ولمكونات المجتمع المدني من اجل المشاركة في حملة النظافة الواسعة التي ستنظمها غدا الاحد لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة.

وتأتي هذه الدعوات بعد أن انطلقت البلديات ومصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، منذ استقرار الوضع الجوي أوّل أمس في تدخلات مختلفة لتنظيف الشواطئ، ورفع الأوحال والاتربة التي جرفتها المياه وتكدّست على الطرقات، وبالاودية، وبالمناطق المجاورة لمجاري الأودية.


وتعوّل البلديات، التي لم تتوقف عن العمل في عديد الاتجاهات، منذ استقرار الوضع الجوّي مجندة كل طاقاتها البشرية واللوجستية، على حس المواطنة لدى الأهالي لمعاضدتها في حملة النظافة الواسعة، حتى تستعيد مدن الوطن القبلي نسق الحياة العادي، على أن تتواصل جهود التنظيف ورفع الاتربة والاوحال الى حين التخلص نهائيا من مخلّفات الفيضانات التي تسبّبت في ظهور أكداس كبيرة من الأوساخ والأوحال والأعشاب في الطرقات وعلى الشواطئ، والتي يتم تداولها دون توقف على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقد أطلق عدد من المواطنين، منذ يوم الخميس المنقضي، مبادرات فردية تلقائية لتنظيف الشوارع والشواطئ، خاصة بالقرب من صقالة نابل، ومحيط المنطقة المطلّة على البحر، وبشاطئ الحمامات، وبالقرب من المناطق السياحيّة لمعاضدة جهود البلديات.
من جهته، انطلق فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في برنامج للعمل الميداني والتنظيف بشاطئ وسط الحمامات، على أن يتواصل غدا الأحد بمناطق أخرى بالحمامات ليشمل الاثنين شواطئ المحطة السياحية ياسمين الحمامات.
وجاء بلاغ أصدرته وكالة حماية وتهيئة الساحلي اليوم ليعزّز هذه الجهود بالإعلان عن تنفيذ برنامج استثنائي لتنظيف الشواطئ في ولايات تونس ونابل وبنزرت وسوسة، بهدف حل الإشكاليات البيئية، ورفع الاوساخ التي تراكمت بالشواطئ بسبب التقلبات الجوية الاستثنائية، والتي نتج عنها بالخصوص هيجان شديد للبحر الذي لفظ على شواطئ ولاية نابل أطنانا من الفضلات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322482

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>