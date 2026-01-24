نابل: بلديات الجهة تدعو المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة غدا في حملة نظافة واسعة لرفع مخلّفات الفيضانات

وتأتي هذه الدعوات بعد أن انطلقت البلديات ومصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، منذ استقرار الوضع الجوي أوّل أمس في تدخلات مختلفة لتنظيف الشواطئ، ورفع الأوحال والاتربة التي جرفتها المياه وتكدّست على الطرقات، وبالاودية، وبالمناطق المجاورة لمجاري الأودية.وتعوّل البلديات، التي لم تتوقف عن العمل في عديد الاتجاهات، منذ استقرار الوضع الجوّي مجندة كل طاقاتها البشرية واللوجستية، على حس المواطنة لدى الأهالي لمعاضدتها في حملة النظافة الواسعة، حتى تستعيد مدن الوطن القبلي نسق الحياة العادي، على أن تتواصل جهود التنظيف ورفع الاتربة والاوحال الى حين التخلص نهائيا من مخلّفات الفيضانات التي تسبّبت في ظهور أكداس كبيرة من الأوساخ والأوحال والأعشاب في الطرقات وعلى الشواطئ، والتي يتم تداولها دون توقف على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد أطلق عدد من المواطنين، منذ يوم الخميس المنقضي، مبادرات فردية تلقائية لتنظيف الشوارع والشواطئ، خاصة بالقرب من صقالة نابل، ومحيط المنطقة المطلّة على البحر، وبشاطئ الحمامات، وبالقرب من المناطق السياحيّة لمعاضدة جهود البلديات.من جهته، انطلق فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في برنامج للعمل الميداني والتنظيف بشاطئ وسط الحمامات، على أن يتواصل غدا الأحد بمناطق أخرى بالحمامات ليشمل الاثنين شواطئ المحطة السياحية ياسمين الحمامات.وجاء بلاغ أصدرته وكالة حماية وتهيئة الساحلي اليوم ليعزّز هذه الجهود بالإعلان عن تنفيذ برنامج استثنائي لتنظيف الشواطئ في ولايات تونس ونابل وبنزرت وسوسة، بهدف حل الإشكاليات البيئية، ورفع الاوساخ التي تراكمت بالشواطئ بسبب التقلبات الجوية الاستثنائية، والتي نتج عنها بالخصوص هيجان شديد للبحر الذي لفظ على شواطئ ولاية نابل أطنانا من الفضلات.