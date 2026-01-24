Babnet   Latest update 20:32 Tunis

القصرين: استثمارات بنحو 272 مليون دينار في مجال تصريف المياه المستعملة بالجهة ضمن المخطّط التنموي 2026-2030

<img src=http://www.babnet.net/images/8/panneau-kasserine.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 20:20
      
قال رئيس مدير المركزية الفنية بالديوان الوطني للتطهير، كمال الجلالي، إن ولاية القصرين تشهد نقلة نوعية في قطاع تصريف ومعالجة المياه المستعملة، من خلال إنجاز عدد هام من المشاريع الكبرى، إلى جانب برمجة مشاريع أخرى ضمن المخطط التنموي الخماسي 2026-2030.
وأوضح الجلالي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الديوان الوطني للتطهير أتمّ مؤخرًا إنجاز مشروعين يُعدّان من أهم المشاريع بالجهة، يتمثل الأول في محطة تطهير المياه المستعملة بمدينة تالة، بكلفة فاقت 40 مليون دينار، والتي دخلت حيّز الاستغلال منذ شهر نوفمبر 2025، بطاقة تصفية تُقدّر بحوالي 2000 متر مكعب يوميًا، أما الثاني فيتعلّق بـتطهير مدينتي فريانة وتلابت، عبر مدّ شبكة التطهير وإنجاز محطة بطاقة استيعاب تُقدّر بـ 3800 متر مكعب يوميًا، وبكلفة جملية ناهزت 62 مليون دينار، وقد دخلت بدورها مرحلة الإستغلال منذ شهر جانفي 2026.
وبخصوص المشاريع المتواصلة والمزمع انطلاقها قريبًا، أفاد الجلالي بأنه سيتم، خلال الأسابيع القادمة، الشروع في إنجاز مشروع تطهير مدينة حيدرة، وذلك في إطار منظومة جديدة مخصّصة للمدن الصغرى، بكلفة تُقدّر بحوالي 26 مليون دينار، لمعالجة نحو 400 متر مكعب يوميًا.

وفي إطار تحسين نوعية المياه المعالجة بالمحطات القائمة، أشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال شهر فيفري المقبل الإنطلاق في أشغال تحسين جودة المياه المعالجة بمحطة تطهير مدينة القصرين بكلفة تناهز 8.4 ملايين دينار، إضافة إلى الإنطلاق في  الدراسات وإعداد ملف طلب العروض لمشروع تحسين نوعية المياه المعالجة بمحطة تطهير مدينة سبيطلة، بكلفة تُقدّر بـ 21 مليون دينار.
وأضاف أن من أبرز المشاريع المبرمجة بالجهة خاصة على مستوى محطات التطهير ضمن المخطط التنموي 2026- 2030، مدّ حوالي 15 كيلومترًا من القنوات بمعتمدية حاسي الفريد، وربط 700 مسكن مع محطة تطهير بكلفة تُقدّر بـ 7 ملايين دينار، وقد تم الشروع بعد في الدراسات الخاصة بالمشروع، على أن يتم لاحقًا إعداد ملف طلب العروض والإنطلاق في الأشغال.
ولفت إلى أن هناك مشاريع أخرى مبرمجة بولاية القصرين، من بينها محطة تطهير بمعتمدية ماجل بلعباس بكلفة 30 مليون دينار، ومحطة تطهير بمعتمديتي سبيبة وجدليان بكلفة تناهز 57 مليون دينار، حيث تم تحويز قطعة الأرض الخاصة بالمحطة، والعمل جارٍ على تحديد واقتناء قطع أرض لإنجاز محطات الضخ بالمدينتين، إلى جانب محطة تطهير بمعتمدية فوسانة بكلفة تُقدّر بـ 46.3 مليون دينار.

وأعرب عن أمله في أن يُمكّن المخطط الخماسي 2026-2030 من تعميم منشآت تصريف ومعالجة المياه المستعملة ببقية مدن ولاية القصرين، مع العمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة وولاية القصرين على تثمين كميات المياه المعالجة، سواء في المجال الفلاحي أو في مجالات أخرى، بما يساهم في استغلال هذه الموارد المائية على النحو الأمثل.
وبخصوص إحداث محطة تطهير بمعتمدية العيون، أوضح المصدر ذاته أن المحطة غير مبرمجة حاليًا كإنجاز، لكنها ستأخذ حظها مثل بقية المعتمديات في المخططات القادمة.
 ولفت إلى أن الإستثمارات الوطنية في قطاع تصريف المياه المستعملة ضمن المخطط الخماسي تُقدّر بما بين 4 و5 آلاف مليون دينار، علما أن حوالي 90 بالمائة من ميزانية وزارة البيئة مخصّصة لقطاع التطهير، خاصة لإنجاز محطات التطهير والشبكات.
وختم الجلالي بالتأكيد على أن الإستثمارات الجملية المبرمجة بولاية القصرين (مشاريع متواصلة ومبرمجة) تُقدّر بحوالي 272 مليون دينار، معربًا عن أمله في تنفيذها في الآجال المحددة، علما أنه تم إنجاز جزء هام منها، على غرار محطتي تطهير تالة وفريانة - تلابت، إضافة إلى برمجة محطة تطهير حيدرة بكلفة تبلغ 27.6 مليون دينار في إطار برنامج تطهير المدن الصغرى المموّل ضمن التعاون التونسي مع البنك الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب تجديد تجهيزات محطة تطهير مدينة القصرين في إطار مشروع تحسين جودة المياه المعالجة (القسط الثاني) بكلفة تناهز 8.5 مليون دينار، فضلاً عن مشروع تطهير الأحياء الشعبية الذي يشمل 6 أحياء بكلفة جملية تُقدّر بـ 6.2 مليون دينار، وقد انطلقت دراساته على أن يتم الشروع في إنجاز الأشغال في موف سنة 2026 وبداية سنة 2027.
 
 
 
