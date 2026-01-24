تنظيم حملة تنظيف مواطنة في شاطىء خير الدين يوم الاحد

يشهد شاطىء خير الدين (ضاحية الشمالية) غدا، الاحد، حملة تنظيف لإزالة التلوّث، الذّي لحقه جرّاء الفيضانات الأخيرة.ودعت «Tounes Clean Up» و«Soli Green» و«Tunisie Recyclage»،المنظمة للحملة، المواطنين إلى المشاركة المكثّفة في هذه المبادرة التضامنية.وإلى جانب أعمال التنظيف، تهدف الحملة إلى توعية العموم بأهميّة إعادة التدوير والمحافظة على الشريط الساحلي. وستكون الحملة مفتوحة للجميع، وتسعى إلى أن تكون لحظة تعبئة جماعية لإعادة شاطئ خير الدين إلى نظافته وجماله الطبيعيين.وشهدت تونس، في مطلع الأسبوع الجاري، فيضانات واسعة النطاق طالت عدّة ولايات من الساحل والوطن القبلي والشمال الشرقي.وتسبّب تهاطل أمطار غزيرة، غير مسبوقة، خلال فترات وجيزة، في حدوث فيضانات وارتفاع في مستوى سطح البحر، مما أدّى إلى جرف كميّات كبيرة من النفايات نحو الساحل والشواطئ.