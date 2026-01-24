Babnet   Latest update 15:05 Tunis

تنظيم حملة تنظيف مواطنة في شاطىء خير الدين يوم الاحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974c82e2dd450.35084484_qjkngimefhlop.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 14:21 قراءة: 0 د, 35 ث
      
يشهد شاطىء خير الدين (ضاحية الشمالية) غدا، الاحد، حملة تنظيف لإزالة التلوّث، الذّي لحقه جرّاء الفيضانات الأخيرة.

ودعت «Tounes Clean Up» و«Soli Green» و«Tunisie Recyclage»،المنظمة للحملة، المواطنين إلى المشاركة المكثّفة في هذه المبادرة التضامنية.


وإلى جانب أعمال التنظيف، تهدف الحملة إلى توعية العموم بأهميّة إعادة التدوير والمحافظة على الشريط الساحلي. وستكون الحملة مفتوحة للجميع، وتسعى إلى أن تكون لحظة تعبئة جماعية لإعادة شاطئ خير الدين إلى نظافته وجماله الطبيعيين.


وشهدت تونس، في مطلع الأسبوع الجاري، فيضانات واسعة النطاق طالت عدّة ولايات من الساحل والوطن القبلي والشمال الشرقي.

وتسبّب تهاطل أمطار غزيرة، غير مسبوقة، خلال فترات وجيزة، في حدوث فيضانات وارتفاع في مستوى سطح البحر، مما أدّى إلى جرف كميّات كبيرة من النفايات نحو الساحل والشواطئ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322470

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>