بلدية مدنين تشرع في تنفيذ قرارها بتسليط خطايا مالية على مرتكبي مخالفة رمي فواضل البناء في غير الاماكن المخصصة لها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e4d92d6a05b3.74782541_gjeqimnhpfklo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 14:16
      
انطلقت بلدية مدنين في تنفيذ قرارها المتعلق بمنع القاء فواضل البناء في غير الاماكن المخصصة لها، وتطبيق العقوبات المستوجبة في الغرض، وذلك بتسليطها خطية مالية قدرها 500 دينار على مخالف بعد أن ضبطته فرقة الحرس البلدي شاحنة أمس بصدد إلقاء فواضل البناء عشوائيا في أحد الأحياء.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للبلدية، تطبيقا للقوانين المنظّمة لحماية البيئة، وتنفيذا لقرارها البلدي المتعلق بمنع القاء فواضل البناء في غير الاماكن المخصّصة لها والمصادق عليه من قبل والي مدنين، لتدعو أصحاب الشاحنات ومقاولي البناء الى احترام القانون، والالتزام بهذا القرار البلدي لتجنيب أنفسهم العقوبات، وحفاظا على نظافة المدينة وجمالية المحيط.


وذكّرت البلدية بوجود مصب رسمي خصّصته لهذه النوعية من الفضلات بإمكان مقاولي البناء وأصحاب الشاحنات وغيرهم توجيه فواضل البناء نحوه وفق الضوابط القانونية والبيئية المعمول بها، مؤكدة تواصل حملاتها الرقابية للتصدي لكل المخالفين وتطبيق العقوبات في اطار سعيها نحو الالتزام بحماية الفضاء العام وضمان بيئة نظيفة وسليمة.


وقد تفاعل المواطنون إيجابيا مع هذه العملية في فرض احترام القانون ومعاقبة المخالفين، معربين عن أملهم في أن يدوم العمل في هذا الإطار والتصدي لكل المخالفين سواء في ما يتعلق بفواضل البناء او الرمي العشوائي للفضلات المنزلية والبلاستيكية بالنقاط السوداء التي يتم تنظيفها ثم سرعان ما تعود.
