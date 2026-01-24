وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم يوما اعلاميا بولاية بنزرت

ويهدف المشروع الى دعم الاستثمار الفلاحي المسؤول لمساهمته في تعزيز التصرف المستدام للثروات الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي وتثمين المنتجات الفلاحية علاوة على تشجيع الابتكار الذي يساهم في تطوير وتعصير المستغلات الفلاحية وخلق مواطن شغل لائقة للشباب وتعزيز التنمية المستدامة.وقد تم خلال هذا اليوم الاعلامي، الذي انعقد بولاية بنزرت تقديم عناصر المشروع ومراحل تنفيذه والمنظومات الفلاحية والقطاعات التي تم تشخيصها من قبل لجنة قيادة المشروع والآليات التي تم إعتمادها لتحديد أفكار المشاريع التي يمكن بعثها ودعم المنجز منها والتي ستشمل مجالات زراعة الخضروات وتربية الأغنام والدواجن والنباتات الطبية والمنتجات الغابية.كما تم التعريف بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع والتي سيتم نشرها على جميع المواقع الرسمية للجنة المشرفة من مصالح الوكالة مركزيا وجهويا وبقية الهياكل.وأشرف على افتتاح اليوم الاعلامي الذي انعقد بولاية بنزرت، والي الجهة والمديرة العامة للوكالة بحضور الكاتب العام للولاية وممثلي السلط المحلية والبلدية وشركاء الوكالة في تنفيذ هذا البرنامج من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومختلف هياكل الدعم والمساندة في الجهة وممثلين عن السلط الجهوية.يشار الى أن مشروع التعاون "الاستثمار الفلاحي والغذائي المسؤول من أجل تشغيل الشباب وتحويل النظم الغذائية وتحقيق التنمية" قد انطلق، يوم 10 أكتوبر 2025، بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وسيشمل 06 ولايات وهي بنزرت ونابل وزغوان وسليانة وصفاقس ومدنين في مسعى لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب في قطاع الفلاحة والصيد البحري.