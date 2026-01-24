Babnet   Latest update 10:23 Tunis

كأس رابطة الأبطال الإفريقية: فوز الأهلي المصري وتعادل الهلال السوداني في الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 10:05 قراءة: 1 د, 11 ث
      
فاز الأهلي المصري على يانغ أفريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية.

وسجّل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيغيه في الدقيقتين 45+3 و76.


وبهذا الفوز، انفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثانية رافعًا رصيده إلى 7 نقاط، في حين تجمّد رصيد يانغ أفريكانز عند 4 نقاط في المركز الثاني.


ويحل الجيش الملكي المغربي ضيفًا على شبيبة القبائل اليوم السبت انطلاقًا من الساعة 17:00 بتوقيت تونس، ويملك كل فريق نقطة واحدة.

### الهلال السوداني يفرض التعادل على ماميلودي صان داونز (2-2)

فرض الهلال السوداني التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه ماميلودي صان داونز، في المباراة التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وافتتح عبد الرازق عمر التسجيل للهلال في الدقيقة 15، قبل أن يعادل البرازيلي أرثر ساليس النتيجة لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق.
وفي الشوط الثاني، تقدّم صان داونز عن طريق تيبيهو موكوينا (64)، غير أن عبد الرازق عمر عاد ليُعدّل النتيجة في الدقيقة 71، مسجّلًا ثنائيته الشخصية. وشهدت المباراة إقصاء اللاعب الليبيري إيمانويل فلومو من صفوف الهلال قبل خمس دقائق من النهاية.

وبهذا التعادل، واصل صان داونز تصدّر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على الهلال، فيما يملك كل من مولودية الجزائر وسانت إيلوا لوبوبو نقطة واحدة.

ويستقبل الفريق الكونغولي نظيره الجزائري غدًا الأحد انطلاقًا من الساعة 14:00 بتوقيت تونس، على ملعب النصر بمدينة لوبومباشي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322454

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
12°-9
14°-10
19°-9
16°-11
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>