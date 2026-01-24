كأس رابطة الأبطال الإفريقية: فوز الأهلي المصري وتعادل الهلال السوداني في الجولة الثالثة
فاز الأهلي المصري على يانغ أفريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية.
وسجّل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيغيه في الدقيقتين 45+3 و76.
وبهذا الفوز، انفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثانية رافعًا رصيده إلى 7 نقاط، في حين تجمّد رصيد يانغ أفريكانز عند 4 نقاط في المركز الثاني.
ويحل الجيش الملكي المغربي ضيفًا على شبيبة القبائل اليوم السبت انطلاقًا من الساعة 17:00 بتوقيت تونس، ويملك كل فريق نقطة واحدة.
### الهلال السوداني يفرض التعادل على ماميلودي صان داونز (2-2)
فرض الهلال السوداني التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه ماميلودي صان داونز، في المباراة التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وافتتح عبد الرازق عمر التسجيل للهلال في الدقيقة 15، قبل أن يعادل البرازيلي أرثر ساليس النتيجة لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق.
وفي الشوط الثاني، تقدّم صان داونز عن طريق تيبيهو موكوينا (64)، غير أن عبد الرازق عمر عاد ليُعدّل النتيجة في الدقيقة 71، مسجّلًا ثنائيته الشخصية. وشهدت المباراة إقصاء اللاعب الليبيري إيمانويل فلومو من صفوف الهلال قبل خمس دقائق من النهاية.
وبهذا التعادل، واصل صان داونز تصدّر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على الهلال، فيما يملك كل من مولودية الجزائر وسانت إيلوا لوبوبو نقطة واحدة.
ويستقبل الفريق الكونغولي نظيره الجزائري غدًا الأحد انطلاقًا من الساعة 14:00 بتوقيت تونس، على ملعب النصر بمدينة لوبومباشي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
