كأس رابطة الأبطال الإفريقية: فوز الأهلي المصري وتعادل الهلال السوداني في الجولة الثالثة

فازعلىبهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة علىبالإسكندرية، ضمن منافساتمنلمسابقةوسجّل هدفي الأهليفي الدقيقتينوبهذا الفوز، انفرد الأهلي بصدارةرافعًا رصيده إلى، في حين تجمّد رصيد يانغ أفريكانز عندفي المركز الثاني.ويحلضيفًا علىاليوم السبت انطلاقًا من الساعةبتوقيت تونس، ويملك كل فريق###فرضالتعادل الإيجابيعلى مضيفه، في المباراة التي أُقيمت أمس الجمعة علىبالعاصمة بريتوريا، لحسابمن دور المجموعات.وافتتحالتسجيل للهلال في الدقيقة، قبل أن يعادل البرازيليالنتيجة لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق.وفي الشوط الثاني، تقدّم صان داونز عن طريق(64)، غير أن عبد الرازق عمر عاد ليُعدّل النتيجة في الدقيقة، مسجّلًا. وشهدت المباراة إقصاء اللاعب الليبيريمن صفوف الهلال قبل خمس دقائق من النهاية.وبهذا التعادل، واصل صان داونز تصدّربرصيد، متقدمًا بفارق الأهداف على الهلال، فيما يملك كل منويستقبل الفريق الكونغولي نظيره الجزائري غدًا الأحد انطلاقًا من الساعةبتوقيت تونس، على، ضمن منافسات الجولة الثالثة.