Babnet   Latest update 07:21 Tunis

رئيس الجمهوريّة يشدّد على ضرورة العمل الفوري والميداني لمساعدة المتضرّرين في جميع الجهات التي طالتها الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69745b9528e2b2.84963680_nigeqlkjohfmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 04:39 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ، ووزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ،ووزير الداخلية خالد النوري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني،والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، إلى جانب كلّ من المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي أحمد حمام ، والقائد العام للكشافة التونسية محمد علي الخياري

وأكّد رئيس الدولة، في مستهلّ الاجتماع وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، أنّ الغاية من عقده تتمثّل في النظر في جملة من النقائص التي تراكمت على مدى عقود، وضرورة تداركها وإيجاد حلول عاجلة لها خاصة في ما يتعلّق بجهر قنوات التطهير والأودية


كما شدّد، من جهة أخرى، على أهمية الاستباق والتنسيق الكامل بين مختلف المتدخلين، مثنيًا على الجهود التي بذلتها كلّ الجهات المعنية، ومؤكّدًا خصوصًا على الهبّة التضامنية للمواطنين والمواطنات لنجدة بعضهم البعض


وجدّد رئيس الجمهوريّة ترحّمه على أرواح الضحايا، داعيًا اللهَ أن يُسكنهم فسيحَ جنّاته مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقًا

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة العمل الفوري والميداني لمساعدة المتضرّرين في جميع الجهات التي طالتها الفيضانات ،مثنيا على الوعي العميق للشعب التونسي، إذ ما إن انخفض منسوب المياه حتى بادر الأهالي بإزالة آثار الأتربة وطلاء الجدران، فضلًا عن مساندة بعضهم البعض، أطفالًا ونساءً ورجالًا، شبابًا وشيوخًا، حيث قدّم كلٌّ من موقعه ما استطاع تقديمه،وتلك هي قيم الشعب التونسي وأخلاقه، وهذا التآزر والتكاتف التاريخي ليس بالأمر الجديد، وهو ما أقلق من في قلوبهم مرض ومن امتلأت نفوسهم شماتة وطمعًا، ولا يُرجى لهم شفاء

وخَلُصَ رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ الأمر لا يتعلّق بإصدار البيانات، بل باتّخاذ إجراءات وتدابير فعليّة في مسيرة التحرّر الوطني إلى غاية النصر المبين، ويومَها ستسقط الأقنعة كلّها وأغلبها مفضوحة، وتتفكّك شبكات التّضليل والفساد، وتتواصل المحاسبة والمساءلة التي يطالب بها الشعب، وتتحقّقُ مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 17 ديسمبر 2010، وجدّد رفعها في الذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322447

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
14°-9
13°-8
18°-9
16°-13
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>