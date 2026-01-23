Babnet   Latest update 18:48 Tunis

سفيرة الهند بتونس: الهند ترغب في الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والصناعات الصيدلانية

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026
      
أكدت سفيرة جمهورية الهند في تونس ديفياني يوتام كوبراغاد رغبة بلدها في الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والصناعات الصيدلانية وأيضا في المشاريع الكبرى.

وكان ذلك خلال لقاء جمعها اليوم بـمدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب بمقر الوكالة، وفق بيانات نشرتها الوكالة الجمعة.


وتمحور اللقاء حول فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين تونس والهند، حيث استعرضت السفيرة القطاعات التي تحظى باهتمام الجانب الهندي.


وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكثيف الأنشطة الترويجية خلال الأشهر القادمة بما يمكن من تقريب الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

ويجدر التذكير أن الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي رغم بلوغ المبادلات التجارية بين البلدين قرابة 800 مليون دولار، أي ما يناهز 2,4 مليار دينار العام الماضي، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة "تيفرت" إلى جانب الصناعات الدوائية والطاقات المتجددة والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية.

وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثّل حمض الفوسفوريك نسبة 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية، حسب دار المصدر.

وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، إذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات.

ومن جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات.

وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، والـ16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات.
