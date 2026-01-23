Babnet   Latest update 18:48 Tunis

اختتام التمرين البحري متعدد الأطراف بالقاعدة البحرية بحلق الوادي (وزارة الدفاع)

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 18:42
      
اختتمت، اليوم الجمعة، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي (الضاحية الشمالية لولاية تونس)، فعاليّات التمرين البحري متعدد الأطراف "فينيكس أكسبريس 26" PHOENIX EXPRESS 26 ، بحضور إطارات عسكريّة من الجانبين التونسي والأمريكي، إضافة إلى ثلّة من الضبّاط ممثّلي بحريّات الدول المشاركة في هذا التمرين متعدد الأطراف.

ومثل التمرين، الذي استضافته تونس في نسخته العشرين، إطارا مناسبا لتدعيم التعاون الدولي في مجال التخطيط والتنسيق بين الطواقم البحريّة، وتدريب الأفراد وتطوير مهاراتهم في قيادة العمليات البحرية المشتركة، وفرصة عمليّة لتبادل الخبرات بين البحريّات المشاركة، بما يساهم في الارتقاء بالأداء في مواجهة مختلف التحديات الأمنية العابرة للحدود، وضمان أمن واستقرار البحر الأبيض المتوسط، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.


يذكر أن هذا التمرين الذي احتضنته تونس من 20 إلى 23 جانفي الجاري، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، شهد مشاركة 50 عسكريا يمثّلون 9 دول من شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة وتونس البلد المضيف.
