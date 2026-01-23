نادي المغرب الفاسي يتعاقد مع اللاعب التونسي صلاح الدين الغدامسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69739f186a36f7.55986019_nklpiqegojmfh.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن نادي المغرب الفاسي تعاقده مع اللاعب التونسي صلاح الدين الغدامسي قادما من النجم الساحلي.

واوضح النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان اللاعب البالغ 27 سنة، وقع عقدا مع الفريق المغربي يمتد الى غاية نهاية موسم 2027-2028.