توزر: مؤشرات سياحية ايجابية وبرمجة تظاهرات تساهم في الترويج للمنتوج السياحي

أنهت ولاية توزر الموسم السياحي لسنة 2025 بمؤشرات إيجابية أهلتها لتسجيل تطور ملحوظ بالمقارنة مع سنة 2024، وفق احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة.وافاد المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة صحفية "وات" بأن عدد الوافدين على الجهة كامل سنة 2025 والذين أقاموا في الوحدات السياحية بلغ 166619 وافد من السياح التونسيين والأجانب لتسجل الوحدات السياحية بذلك 244715 ليلة مقضاة أي بزيادة قدرها 3,5 بالمائة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، معتبرا أنها زيادة مشجعة ينتظر أن تتأكد خلال السنة الجارية التي يعلق عليها المهنيون آمالا لتسجيل تحسن متواصل.ولفت الى أن بداية سنة 2026 تسجل تنظيم عدد من التظاهرات المتنوعة والتي تساهم في الترويج للمنتج السياحي أبرزها النسخة الثانية من الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية المنتظر أن تحتضنه ولاية توزر أيام 30 و31 جانفي و1 فيفري، فضلا عن التظاهرة الأكاديمية العلمية حول التصميم والصحراء والتنمية المستدامة بعنوان "ابتكر في الصحراء"، وذلك في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 فيفري وتنظمها جامعة صفاقس.وبيّن أنّ الجهة وبفضل المؤشرات الايجابية، تكون قد حققت الأهداف العامة لسنة 2025 أي تسجيل زيادة تعززها جهود إعادة فتح النزل المغلقة، حيث من المنتظر أن تسجل مدينة توزر قريبا إعادة تشغيل وحدة فندقية كانت مغلقة تنضاف إلى وحدتين فتحت أبوابها خلال سنة 2025.ص م