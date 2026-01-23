البنك التونسي للتضامن: اسناد قروض بقيمة 12 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين المتضررين من الامطار الاخيرة

وضع البنك التونسي للتضامن برنامجا خصوصيا بقيمة اعتمادات بقيمة 12 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين المتضررين، أساسا، في مجال زراعة الخضروات، على اثر الامطار الاخيرة المسجلة ببعض ولايات الجمهورية.وتهدف هذه القروض، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك، إلى مساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الصعوبات والإستفادة من الأمطار المسجلة لتحسين مستويات الإنتاج.ويتم إسناد هذه القروض بدون ضمانات وبدون تمويل ذاتي وبسقف أقصاه 10 آلاف دينار، ومدة سداد قصوى بثلاث سنوات ومدة إمهال حسب نوعية الأنشطة الفلاحية.ويشمل هذا البرنامج ست ولايات وهي نابل والمنستير وبنزرت وأريانة ومنوبة وبن عروس، ويتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع المصالح الفنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.كما يتم الشروع في تنفيذ البرنامج المذكور من خلال قبول المطالب وتحديد إجراءات المعاينات، بداية من الإثنين 26 جانفي 2026، إلى موفى مارس 2026، بفروع البنك التونسي للتضامن بالولايات المعنية.