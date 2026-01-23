Babnet   Latest update 12:55 Tunis

بن عروس: ارتفاع هام في منسوب المياه بالسدود والبحيرات الجبلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69735acc2a0306.06785959_ojhkgpfineqlm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 12:24 قراءة: 1 د, 48 ث
      
سجّلت المصالح الفنية التابعة لدائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تحسّنًا هامًا في رصيد المياه المجمّعة بالسدود والبحيرات الجبلية بالجهة، خاصّة بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها كافة مناطق الولاية.

وشهدت ولاية بن عروس خلال الأسبوع المنقضي تساقطات مطرية هامة، حيث وصلت الكميات المسجّلة في بعض المناطق إلى أكثر من 200 ملم، وهو ما مكّن، وفق المكلّف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عز الدين القريوي، من تعزيز المخزون المائي بأماكن التجميع، والمتمثّلة أساسًا في السدود والبحيرات الجبلية، بعد التراجع الكبير في المدّخرات المائية المجمّعة بهذه الحاضنة المائية خلال السنوات الماضية.


وأضاف القريوي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن المصالح الفنية للمندوبية تتابع عن كثب تطوّر هذه المخزونات، وتقوم بزيارات ميدانية متتالية للبحيرات والسدود الجبلية بالجهة، للوقوف على المعطيات المحيّنة، وخاصة الاطلاع على مستوى ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته المحتملة على المساحات المحاذية لهذه المنشآت المائية.


ووصلت نسبة امتلاء سد وادي الحمى، أكبر سد في المنطقة، إلى الحدود القصوى، حيث تقدّر طاقته الاستيعابية بنحو 13 مليونًا و150 ألف متر مكعّب، وهو المستوى الذي بلغه منسوب المياه المجمّعة فيه إثر التساقطات الأخيرة.

وبلغ المخزون المائي بالبحيرات الجبلية إلى حدود اليوم 648 ألف متر مكعّب، أي بنسبة امتلاء بلغت حدود 100 بالمائة، كما وصلت نسبة امتلاء السدود الجبلية إلى 580 ألف متر مكعّب، وهو ما يعادل الامتلاء التام.

وتوجد بولاية بن عروس، إلى جانب سد وادي الحمى، 3 سدود جبلية و27 بحيرة جبلية، من أشهرها بحيرة وادي القطار ووادي كاف لحمر والقصباية وبحيرة الحجاج، وجميعها بمنطقة مرناق.

ومن شأن هذه المياه المجمّعة، وفق ذات المصدر، أن تدعم المخزونات المائية بالجهة، وتساهم إلى حدّ كبير في تشبّع التربة، وتوفّر رصيدًا هامًا للفلاحين وللمجامع المائية لتزويد المناطق السقوية المحاذية التي تتجاوز 500 هكتار، موزّعة بين زراعات سقوية وخضروات وأشجار مثمرة.

ولهذه التساقطات كذلك تأثيرات إيجابية خاصّة على مستوى سهل مرناق، أحد أهم المناطق الفلاحية المنتجة، والذي استُنزفت طاقاته خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تكون لهذه التساقطات انعكاساتها الإيجابية على المائدة المائية بهذا السهل.

ووفق آخر المعطيات المحيّنة الواردة على المصالح الفنية التابعة لدائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فقد وصل معدّل كميات الأمطار منذ شهر جانفي وإلى حدود اليوم الجمعة 242,7 ملم، وهو ما يفوق 60 بالمائة من المعدلات السنوية للأمطار، وحتى أكثر في بعض مناطق الولاية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322403

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
20°-9
14°-7
13°-10
15°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>