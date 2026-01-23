سليانة: الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو الى التدخل العاجل لتوفير الأسمدة الأزوطية وانقاذ موسم الزراعات الكبرى

دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة، الى التدخل العاجل من أجل انقاذ موسم الزراعات الكبرى وتوفير الكميات الضرورية من الأسمدة الأزوطية.وذكر الاتحاد في بيان نشره امس الخميس على صفحته الرسمية، أن عددا هاما من الفلاحين لم يتمكنوا الى حد الأن من تثمين الأمطار الأخيرة حيث لم تتجاوز نسبة تزويد الجهة بمادة الأمونتير 7 بالمائة، خاصة وأن أغلب مساحات الحبوب في مرحلة "حرجة" وتعاني من نقص حاد في عنصر الأزوط.وطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري، السلط الجهوية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في "تخاذل شركات تجميع الحبوب في تزويد الفلاحين بالأسمدة"، داعيا الى التسريع بصرف مستحقات الفلاحين من صندوق الجوائح الطبيعية قصد مساعدتهم على مواصلة نشاطهم.كما أكد في ذات البيان، ضرورة التدخل السريع للحكومة لإيجاد الأليات الضرورية ما أجل إنقاذ موسم الزياتين خاصة أمام تدني أسعار الزيت والارتفاع الكبير في كلفة الإنتاج.