سيدي بوزيد: أهالي منطقة الواعرة من معتمدية سيدي بوزيد يطالبون بتهيئة عدد من الطرقات لفك عزلتهم

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 14:50
      
طالب عدد من أهالي منطقة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد، بتهيئة عدد من الطرقات والمسالك الريفية لفك عزلتهم خاصة بعد الامطار الأخيرة، وفق ما عبروا عنه لصحفي "وات".

وبيّن نائب المجلس المحلي بسيدي علي بن عون لطفي حرشاني في تصريح لصحفي "وات"، ان الطرقات والمسالك الريفية بمنطقة الواعرة، التي تعدّ حوالي 3 الاف نسمة، اصبحت غير ملائمة للاستعمال خاصة عند نزول الامطار، واصبح السكان في عزلة ولم يعد بامكان التلاميذ الالتحاق بالمدارس سواء الموجودة بالمنطقة او بالمعتمدية او مركز الولاية.

واكد انّ طريق مدرسة العكاشة الذي يربط بطريق المنشر ويبلغ طوله 1 فاصل 9 كلم، تعتبر من اهم الطرقات التي تتطلب تدخلا عاجلا، حيث تفتقر مدرسة العكاشة الى طريق معبدة تؤدي اليها بالإضافة الى طريق مقبرة الواعرة.
وأشار الى توفر الة ماسحة واحدة خاصة بمعتمديتي بئر الحفي وسيدي علي بن عون، وأكد أنّ السلطات المحلية طالبت الإدارة الجهوية للتجهيز وراسلتها بهذا الخصوص في عديد المناسبات.
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
