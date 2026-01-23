Babnet   Latest update 09:24 Tunis

بطولة استراليا المفتوحة للتنس:ألكاراز يقدم أداء رائعا في فوزه على الفرنسي موتيه

قدم كارلوس ألكاراز أداء رائعا وتقدم إلى الدور الرابع في بطولة استراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة بعد فوز كاسح 6-2 و6-4 و6-1 على ‌الفرنسي كورنتين موتيه.

كان المصنف الأول عالميا في قمة مستواه خلال مباراته المئة ‍في البطولات الأربع الكبرى إذ سجل 30 ضربة ناجحة ​في المباراة التي استمرت ساعتين فقط أمام اللاعب الأعسر المصنف رقم ‌32 على ملعب رود ليفر أرينا.


وعندما كانت النتيجة 15-صفر في الشوط الأول من المجموعة الثانية، فاز ألكاراز بما يمكن اعتباره أفضل تبادل للكرة في البطولة إذ لحق بكرة لعبها موتيه خلفه وردها ‌بضربة من بين ساقيه من الخط الخلفي ثم اندفع للأمام ليلحق بضربة مباشرة من على الشبكة ويردها بضربة مستقيمة على طول الخط.
كانت ‌هذه أول مباراة يخوضها ألكاراز أمام منافسه الفرنسي لكنها انتهت بفوزه الرابع عشر على ​التوالي أمام لاعبين يستخدمون اليد اليسرى.

ويواجه ألكاراز، الطامح للفوز بأول ألقابه في ملبورن بارك لإكمال سلسلة البطولات ​الأربع الكبرى، الأمريكي تومي بول في المباراة القادمة المؤهلة لدور ربع النهائي.
