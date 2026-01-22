الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تستكمل انتخاب أعضاء اللجان القارة
انتهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الخميس بقصر باردو، إلى تلاوة القائمات النهائية المتعلّقة بنتائج انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية.
وجاء في بلاغ صادر عن المجلس، أن الجلسة العامة استأنفت أشغالها، برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، لمواصلة انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 52 من النظام الداخلي.
وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة المرور إلى تنظيم دور ثانٍ لاستكمال تركيبة اللجان المنقوصة، إثر التصريح بالنتائج الأولية لانتخاب أعضاء اللجان، وضبط المقاعد الشاغرة، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اكتمال تركيبة 8 لجان قارة، مع بقاء 13 مقعدًا شاغرًا موزعة على خمس لجان، وذلك على النحو التالي:
* لجنة التشريع العام: مقعدان
* لجنة الحقوق والحريات: 4 مقاعد
* لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية: مقعد واحد
* لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد: مقعدان
* لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية: 4 مقاعد
وتم إثر التصريح بنتائج الدور الأول، فتح باب الترشحات لسدّ المقاعد الشاغرة، وتولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
وتمّ في مرحلة أولى التصريح بنتائج الدور الثاني، التي أسفرت عن استكمال انتخاب أعضاء ثلاث لجان قارة، مع الإعلان عن بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة، منها مقعدان بلجنة الحقوق والحريات ومقعد واحد بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ليتم المرور إلى الدور الثالث، وفتح باب الترشحات والتوجّه مباشرة إلى إجراء عمليات الانتخاب، قبل فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.
