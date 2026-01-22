Babnet   Latest update 16:54 Tunis

الطبوبي يؤكّد ضرورة إيجاد حلول فعّالة و ملائمة لتوحيد الصفّ النقابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697234df2c19a7.28383895_mjopihegklqnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 15:30 قراءة: 1 د, 24 ث
      
شدّد الأمين العام نور الدين الطبوبي للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه، صباح اليوم الخميس، على افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، على ضرورة توصّل أعمال الهيئة إلى حلول فعّالة و ناجعة وملائمة من شأنها توحيد الصفّ النقابي.

وأكّد الطبوبي في كلمته في مفتتح الأشغال المنعقدة بقمر الاتحاد، أن القرارت المتعلقة بالمنظمة لا يمكن أن تكون إلا من داخل أطر ومؤسسات الاتحاد وهياكله الشرعية المنتخبة مبرزا الآمال الكبيرة المعلّقة على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية التي تنعقد بالتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما أكّد أن للإتحاد العام التونسي للشغل سيبقى منظمة موحّدة مهما كثرت الاختلافات والصراعات التي لا تمثّل، حسب قوله، إلا تباينا في وجهات النظر التي من شأنها أن تخدم مصلحة الإتحاد.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بتاريخ 13 جانفي الجاري، بأن المكتب التنفيذي للإتحاد سيصدر قريبا بيانا من أجل الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة يتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 21 جانفي الجاري.
وأوضح الطارهي أن إلغاء الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي الجاري تمّ نظرا إلى عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل أن يتم تنفذه باعتبار أنها لا تمضى إلا من طرف الأمين العام لإتحاد الشغل.

ويذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد باشر يوم الأربعاء، 14 جانفي الجاري، مهامه في منصب الأمانة العامة لاتحاد الشغل، ليتراجع بذلك عن قرار الاستقالة، الذي كان قد تقدّم به يوم 23 ديسمبر 2025، بعد أن لوّح قبل أيام بإقدامه على هذه الخطوة على خلفية خلافات وانقسامات وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وآخرين يطالبون بترحيله إلى 2027.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322339

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>