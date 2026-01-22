سفارة تونس باليابان تنظم تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي

نظمت، سفارة تونس باليابان، مؤخرا، ندوة علمية ترويجية حول زيت الزيتون التونسي، مرفوقة بحصة تذوق لعينات مختارة من زيوت الزيتون التونسية.وانتظمت هذه التظاهرة تحت عنوان: "المذاق الفريد لزيت الزيتون التونسي المميّز: ندوة وجلسة تذوق".وأمن فعالياتها محاضرون مختصّون في قطاع زيت الزيتون، من بينهم ممثلون عن جامعة تسوكوبا اليابانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، إلى جانب الجمعية اليابانية لمتذوقي زيت الزيتون.كما شهدت الفعالية حضور ممثلين عن وسائل الإعلام اليابانية، حيث تم تسليط الضوء على الخصائص النوعية لزيت الزيتون التونسي ومزاياه التنافسية والتعريف بآفاق تطوير حضوره وتعزيز تموقعه في السوق اليابانية.