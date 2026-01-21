Babnet   Latest update 22:15 Tunis

المهدية: السلطات الجهوية تجري تقييما ميدانيا للأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d896273f12.79756405_lmkjgoienhpfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 22:10
      
 قاد والي المهدية أنيس العذاري، مساء الأربعاء، فريقا ضم عددا من المديرين الجهويين والمعتمدين وأعضاء المجالس المحلي ونائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمعانية الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة.
وشملت المعاينة المناطق الساحلية وما خلفه الانجراف البحري من تجمع لمياه البحر بساحة الفنون بمدينة المهدية وانهيار جزء من السور الواقي بـ"الكرنيش 1" المهدية.
واطع الفريق، بالمناسبة، على وضعية المنشأة المائية "بالكرنيش 2"، التي غمرتها مياه البحر علاوة على انهيار السور الخارجي للملعب البلدي برجيش والأضرار التي شهدها شاطئ بنجيمة بمنطقة سلقطة بمعتمدية قصور الساف ووضعية الطريق الساحلي بالشابة.

وجرى، تبعا لذلك، فتح مسارات لتصريف المياه وتسهيل حركة المرور فيما تعهدت وكالة حماية الشريط الساحلي بتهيئة الفسحة الشاطئية وبرمجة تدخل لتدعيم السور الفاصل بين البحر والطريق بمدينة المهدية.
وخلصت المعاينة إلى ضرورة إعداد ملف يتضمن مختلف الأضرار التي تمت معاينتها مع عقد جلسة عمل يوم الجمعة 23 جانفي لدراسة الحلول والتدخلات الممكنة.
وشملت عملية المعاينة بعض المؤسسات التربوية ومنها المدرسة الإبتدائية والمعهد الثانوي بملولش والمدرسة الإعدادية بأولاد صالح من معتمدية قصور الساف إلى جانب المدرسة الإبتدائية بشيبة والمعهد الثانوي الطاهر صفر بالمهدية.

وتم الاتفاق، في هذا الصدد، على عقد جلسة عمل مع المندوب الجهوي للتربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة الأضرار المسجلة.
