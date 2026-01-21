الهلال الأحمر التونسي يدعم مجهودات الدولة في عمليات الإجلاء والإغاثة بعدد من الولايات المتضرّرة من التقلبات الجوية

أعلن الهلال الأحمر التونسي، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، أنّ هياكله الجهوية والمحلية تدخلت عبر فرق مجابهة الكوارث وفرق الإسعاف، لمعاضدة مجهودات الدولة في عمليات الإجلاء والإغاثة بعدد من الولايات، وذلك على إثر التقلبات الجوية الحادة والمتواصلة التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس الثلاثاء.وأوضح البلاغ أنّ التدخلات، التي تمت تحت إشراف الهيئة الوطنية وبالتنسيق مع السلط المعنية، شملت بالخصوص ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل والمنستير وجندوبة وصفاقس، إضافة إلى مناطق أخرى تضرّرت بنسب متفاوتة جرّاء سوء الأحوال الجوية.وأشار الهلال الأحمر التونسي إلى أنّ هيئته الوطنية شرعت في دعم الهياكل الجهوية والمحلية بمختلف المساعدات الإنسانية اللازمة، بالتنسيق مع اللجان الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث، بهدف تسهيل عمليات التدخل وضمان الاستجابة السريعة للحاجيات المستعجلة.كما وضع الهلال الأحمر التونسي خمس سيارات إسعاف على ذمّة لجان مجابهة الكوارث بكل من ولايات المنستير ونابل وتونس الكبرى، لتعزيز التدخلات العاجلة وتأمين نقل الحالات الاستعجالية، إضافة إلى نقل مرضى تصفية الدم، ضمانًا لعدم تخلّفهم عن مواعيدهم العلاجية.ودعا الهلال الأحمر التونسي المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر، وتجنّب المجازفة، والالتزام بتوجيهات السلامة والوقاية الواردة في البلاغات الرسمية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.