سليانة: افتتاح أوّل دار خدمات رقمية بالجهة في معتمدية الكريب

افتتحت، اليوم الأربعاء، بمعتمدية الكريب أول دار خدمات رقمية بولاية سليانة، وذلك في إطار دعم التحوّل الرقمي، وتعزيز تقريب الخدمات الإدارية من المواطن، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدّمة له.وبيّن المنسق الجهوي لدور الخدمات بسليانة ورئيس دائرة الشؤون البلدية، وليد العبداوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا، أن المؤسسة تكرس مبدأ تقريب الإدارة للمواطن، والتسريع في الاستعمال العصري للتمتع بالخدمات الإدارية، كما تحتوي على فضاء المخاطب الوحيد الذي سيوفر 26 خدمة نيابة عن المؤسسات المزودة، وفضاء الإدماج الرقمي للقيام بالمرافقة والمساعدة قصد الحصول على أكثر من 50 خدمة على الخط باعتماد شبكة "الواب".وأوضح العبداوي بأنّ الفضاء يضمّ مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وإتصالات تونس، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والبريد التونسي.وأشار إلى أن من بين الخدمات التى سيوفّرها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كشف الحياة المهنية، والاطلاع على المعرف الوحيد، وشهادة في الانخراط، وشهادة في الانتفاع بجراية، بينما ستوفر مصالح اتصالات تونس خدمة دفع الفواتير، وسيمكن الصندوق الوطني للتأمين على المرض المواطن من متابعة الشكاوي ومطالب التكفل بالأمراض، ومتابعة مطالب استرجاع المصاريف، أما الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه فستوفر خدمتي دفع الفواتير ومتابعة العرائض.من جانبه، صرّح كاتب عام بلدية الكريب، عدنان العبيدي، أن الكلفة الجملية لتركيز دار خدمات رقمية بلغت 80 ألف دينار على غرار التجهيزات التي تكفلت بها رئاسة الحكومة، مؤكدا على أهمية هذا المرفق العمومي بالنسبة لكافة المتساكنين.من جهتها، أفادت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي الورتاني، بأن افتتاح دار الخدمات الرقمية بالكريب تزامن مع افتتاح داري خدمات رقمية ببلديتي قبلاط في باجة، وحيدرة بالقصرين، وهيالدفعة الثانية من دور الخدمات الرقمية حيث تم بتاريخ 18 ديسمبر المنقضي افتتاح 5 دور خدمات ببلديات بير مشارقة(زغوان)، وكركر(المهدية)، وأولاد حفوز(سيدي بوزيد)، والوسلاتية( القيروان)، والوردانين(المنستير)، وسيتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية افتتاح 26 دور خدمات أخرى.و ذكرت أن هذا المرفق يمثّل ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل المشاركة في المشروع بما في ذلك وزارات إشراف و مؤسسات ومنشآت عمومية وسلط جهوية ومحلية، ويندرج في نطاق تقريب الخدمات ذات الأولوية من المواطنين خاصة بالمناطق الداخلية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الادارية بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحسين الثقة في الإدارة، وتكريس التوجه الاستراتيجي الجديد لمشروع دور الخدمات والمتمثل في ضمان التكامل مع مساري التنمية الجهوية والمحلية من خلال خدمات القرب والتحول الرقمي للإدارة من خلال ضمان الإدماج الرقمي.و كشفت أنّه تم وضع برنامج لتركيز 34 دار خدمات رقمية بالبلديات في 21 ولاية ستلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من خلال إحداث دور خدمات رقمية يتم وضعها تحت الإشراف العام للبلديات من حيث التصرف والتعهد بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل الأخرى من قبل مخاطبين وحيدين يتم اختيارهم من بين أعوان البلدية، وباستخدام تطبيقة معلوماتية موحدة لإسداء الخدمات تعتمد كليا على وسائل الدفع الالكتروني، إضافة إلى توفير فضاء الإدماج الرقمي.و قالت الصولي إن "مسار تنفيذ هذا البرنامج انطلق مع موفى سنة 2022، وستسدي هذه الدور في مرحلة أولى 26 خدمة إدارية راجعة بالنظر إلى 7 هياكل عمومية تتمثل في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشركة اتصالات تونس، والصناديق الاجتماعية الثلاثة، إضافة إلى خدمات تأكيد الهوية الرقمية الراجعة بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال، وسيتم لأول مرة الاعتماد حصريا على وسائل الدفع الالكتروني للبريد التونسي وشركة نقديات تونس.من جهته، اعتبر عضو المجلس المحلي بالكريب، فاضل الشنوفي، أن هذه الدار تمثّل مكسب للجهة، باعتبارها ستتيح للمواطنين النفاذ إلى الخدمات الإدارية الرقمية، وتجنبّهم عناء التنقل إلى مركز الولاية لقضاء شؤونهم، لذلك من الضروري المحافظة عليه.يشار إلى أن موكب الافتتاح انتظم بإشراف والي سليانة وممثلين عن رئاسة الحكومة وبحضور الكتّاب العامين للبلديات وعدد من ممثلي الهياكل ذات العلاقة.