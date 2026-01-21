وزير الفلاحة يوصي بتسخير كافة الامكانيات البشرية واللوجستية بالولايات التي شهدت تساقطات كثيفة

أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات، التي شهدت تساقطات كثيفة، وكذلك بالجهات المجاورة.ودعا وزير الفلاحة، خلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، امس الثلاثاء، بمقر الوزارة، الى الإبقاء على لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي في حالة انعقاد دائم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية المعنية.وتمّ خلال الاجتماع، استعراض المعطيات الأولية المتعلقة بكميات الأمطار المسجّلة بمختلف الجهات، وتقييم مدى تأثيرها على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضروات والوقوف على وضعية السدود والمنشآت المائية.وناقشت اللجنة، بالمناسبة، جملة من الإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها للحدّ من الأضرار المحتملة وضمان سلامة الفلاحين والمنشآت الفلاحية وذلك بالتنسيق مع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث.وجدّدت وزارة الفلاحة، في بلاغ صادر عنها، الاربعاء، توصياتها للمواطنين والفلاحين بضرورة توخّي الحذر وتجنّب الاقتراب من المنشآت المائية، على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية.كما أوصت البحّارة بعدم المجازفة بالإبحار، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم داخل الموانئ إلى حين استقرار الأوضاع الجويّة.