Babnet   Latest update 18:15 Tunis

النفطي في لقائه مع نظيره الأردني: الاتفاق على ضبط خطة عمل لبلورة التعاون في عديد القطاعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696fb7806c95b7.05919780_pnlmjqehokgfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 18:11 قراءة: 1 د, 31 ث
      
اتفق كل من محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء في الأردن، على ضبط خطة عمل خلال الأسابيع القادمة لبلورة عملية التعاون في عديد القطاعات، على غرار السياحة وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصناعة والنقل والصحة والتكوين المهني.

كما اتفق الوزيران، في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها النفطي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على ضرورة الرفع في حجم المبادلات التجارية من مختلف المواد الغذائية والفلاحية، لا سيما زيت الزيتون التونسي والصناعات الدوائية، من أجل إعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الدبلوماسية، والتي يحتفل البلدان بمرور 70 سنة على إقامتها هذه السنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الأردني، تهدف بالخصوص إلى دعم التعاون في مجال التكوين الدبلوماسي، والبحوث حول العلاقات الدولية، وتدريس اللغات الأجنبية
 

وشكّلت هذه الجلسة فرصة لتأكيد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تجسيم الإرادة السياسية الراسخة لقيادتي البلدين الشقيقين للمُضيّ قُدُما في دعم علاقات الأخوّة ومسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أرفع المراتب.

كما كانت مناسبة للتنويه بالحركيّة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين تونس والأردن، حيث أكدا على أن الجاليتين التونسية والأردنية المقيمتين في كلا البلدين تشكّلان جسر تواصل متين يربط البلدين الشقيقين.

وتباحث الوزيران كذلك، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. وتناولا التحديات التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة، وما تتطلبه من ضرورة التنسيق المُحكم والتضامن بين الجانبين لمواجهتها، بما يُسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مسجلين في هذا الإطار، التقارب الكبير في وجهات النظر إزاء مجمل القضايا المطروحة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شدّد النفطي على موقف تونس المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، ولحقّه في تقرير مصيره وفي نضاله من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة، وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322242

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>