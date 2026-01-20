زغوان: متابعة تداعيات التقلبات المناخية وتنظيم عدّة تدخلات ميدانية بعدد من المعتمديات

انتظمت بعدد من معتمديات ولاية زغوان عمليات تدخل ميدانيّة لمعالجة تداعيات التقلبات الجوية، أشرفت عليها اللجان المحلية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها و تنظيم النجدة، وشملت معاينة نقاط تجمّع لمياه الأمطار، وشفط المياه من بعض المنازل والطرقات، وتأمين حركة المرور ومتابعة وضعية المتساكين.، ففي معتمدية الزريبة شمل التدخل جهر وتنظيف الطريق الجهوية 133 على مستوى الجسر الرابط بين عمادة الزريبة حمام والزريبة قرية والطريق المحلية 630 الرابطة بين عين الباطرية، ووادي الطويل، والطريق المحلية 638 على مستوى عين الانصارين و الطريق الحزامية بني مار، إضافة إلى معاينة عديد المنازل بمختلف الأحياء التي شهدت تهاطل كميات هامة من الامطار ما استوجب التدخل العاجل من وحدات الحماية المدينة لشفط المياه.وفي معتمدية الناظور شملت التدخلات معاينة عدد من النقاط التي شهدت تجمّعًا لمياه الأمطار، وشفط المياه من بعض المنازل والطرقات، إلى جانب تأمين حركة المرور ومتابعة وضعية المتساكنين، وذلك في إطار الحرص على سلامتهم وممتلكاتهم.وفي معتمدية صواف، شملت التدخلات معاينة عدد من النقاط التي شهدت تجمّعًا لمياه الأمطار، والتدخل لشفط المياه من بعض المنازل والطرقات، إلى جانب تأمين حركة المرور واخراج سياراتين عالقين، ومتابعة وضعية المتساكنين..ودعت السلط المحلية بالمعتمديات المشار إليها آنفا المواطنين إلى توخي اليقظة والحذر، خاصة مع تواصل إمكانية نزول الأمطار، وتجنّب المجازفة أو الاقتراب من مجاري الأودية، والسياقة بحذر.