Babnet   Latest update 18:15 Tunis

اتحاد الشغل يعبّر، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيسه الثمانين، عن انشغاله ب"الوضعين الاجتماعي والاقتصادي"

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/ugtt2015.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 59 ث
      
عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، في بيان بمناسبة إحياء الذكرى الثمانين لتأسيسه،  عن انشغاله ب"الوضعين الاجتماعي والاقتصادي" .
 وندّد الاتحاد بما اعتبره" تراجعًا عن الحوار الاجتماعي"، إضافة إلى ما وصفه ب"تنامي الاعتداءات والمحاكمات ضد عدد من النقابيين" .
ودعا البيان إلى تحمّل المسؤولية التاريخية، وتجاوز الصعوبات الداخلية التي تمر بها المنظمة في إطار مبادئ الديمقراطية النقابية، حتى تكون ذكرى التأسيس منطلقًا لتطوير آليات العمل وتحديثها.

واستعرض اتحاد الشغل في بيانه، مسيرته النضالية منذ تأسيسيه في لـ20 جانفي 1946 ودوره الوطني والاجتماعي منذ انبعاثه بقيادة الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد ورفاقه من الجيل المؤسس بدءا بدوره المحوري في الحركة الوطنية وفي بناء أسس دولة الاستقلال ومؤسسات الجمهورية وفي صياغة البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى إرساء التشريعات الأساسية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي والتعليم.
وأكد الاتحاد ، أن تأسيس المنظمة الشغيلة مثّل استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة لبلورة صوت موحد للعمال والأجراء، وتجذير النضال الوطني والاجتماعي ضد الاستعمار والاستغلال الطبقي، مشيرًا إلى ما حققته من مكاسب لفائدة العمال والفئات الشعبية، وإلى التضحيات التي قدمها مناضلوه دفاعًا عن استقلالية القرار النقابي.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام بيانه، دعمه للشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، مؤكدا مساندته لحقه في الحرية والاستقلال، ومجدّدًا التزامه بمواصلة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322233

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>